Sprísnia sa na Slovensku opatrenia a zákaz vychádzania? Súčasný lockdown podľa Krajčího nezaberá a situácia je veľmi vážna

Slovensko od 8. februára v čiernej fáze

Zákaz vychádzania a SMS správy

1.2.2021 -Súčasný lockdown podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího nezaberá. Pacienti v nemocniciach stále pribúdajú a minister si nie je istý, ako dlho to nemocnice ďalej vydržia. V utorok preto zasadne pandemická komisia.Krajčí chce s odborníkmi prebrať aktuálnu veľmi závažnú epidemickú situáciu. „Situácia začína byť veľmi vážna, napriek všetkým prijatým opatreniam. Budem sa pýtať, čo v tejto situácii ďalej robiť,“ povedal Krajčí pred rokovaním vlády.Podotkol, že od 8. februára bude Slovensko v čiernej fáze, kedy by sme v princípe mali byť úplne uzavretí a fungovať by mala len kritická infraštruktúra.„Epidemická situácia nasvedčuje, že toto by bol asi správny krok,“ doplnil minister. Túto tému však ešte musí riešiť s odborníkmi a vládou.Krajčí tiež uviedol, že sprísniť by sa mohol aj zákaz vychádzania. Jednou z možností, ktorá by umožňovala zákaz vychádzania porušiť, je forma SMS správ.Ako vysvetlil, ľudia by zaslali SMS správu vzhľadom na výnimku, ktorú budú požadovať. Centrála im odošle naspäť správu, ktorá im povolí porušiť zákaz vychádzania na určitý čas. Tieto SMS správy by kontrolovali príslušníci polície.„Momentálne je situácia vážna v tom, že zákaz vychádzania máme, relatívne veľmi striktný, napriek tomu pravdepodobne prevalencia britského variantu je veľmi vysoká,“ povedal minister.Dodal, že v pondelok prikázal Úradu verejného zdravotníctva, aby okamžite začal so skríningom všetkých PCR testov, ktoré k nim prichádzajú, novými testami. „Aby sme vedeli potvrdiť, kde je problém a zdá sa, že problém tu naozaj máme,“ uzavrel Krajčí.Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) po pondelňajšom rokovaní vlády uviedol, že o prípadnom predĺžení núdzového stavu na Slovensku rozhodne vláda v stredu 3. februára.