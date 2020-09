Sprísňovanie interupcií sleduje len politické ciele a nespĺňa lekársky účel, tvrdí Amnesty International

Porušenie práva žien

Zbierajú podpisy pod petíciu

21.9.2020 - Poslanci Národnej rady SR musia podľa Amnesty International Slovensko (AIS) odmietnuť návrh, ktorým sa majú sprísniť interrupcie. Schválenie návrhu by totiž ohrozilo zdravie a psychickú pohodu žien a dievčat.V tlačovej správe o tom informovala mediálna koordinátorka AIS Olívia Strelková. Sprísňovaniu interrupcií sa venuje novela zákona o zdravotnej starostlivosti, o ktorej bude parlament rokovať v závere aktuálnej schôdze.Predložený návrh podľa mimovládnej organizácie zbytočne predlžuje čas na rozmyslenie podstúpiť interrupciu zo 48 na 96 hodín, zavádza nové požiadavky na povolenie vykonania interrupcie zo zdravotných dôvodov, a tiež povinnosť uviesť osobné dôvody žiadosti o interrupciu.„Je dôležité ozvať sa vždy, keď sú ohrozované a porušované ľudské práva, a to platí aj počas pandémie. Keďže rešpektujeme platné protiepidemické opatrenia, rozhodli sme sa spolu s partnerskou iniciatívou Nebudeme ticho zaplniť verejný priestor spoločne a zodpovedne, s využitím online komunikačných nástrojov," povedala kampaňová koordinátorka AIS Alexandra Demetrianová.„Zavádzanie náročných požiadaviek, odďaľovania prístupu k zdravotnej starostlivosti a nových úrovní lekárskych povolení poruší práva žien na telesnú autonómiu, súkromie a dôstojnosť," myslí si kampaňová koordinátorka Amnesty International pre práva žien v Európe Monica Costa-Riba.Amnesty International Slovensko pripravila aj výzvu, v rámci ktorej môžu ľudia napísať e-mail alebo list poslancom parlamentu a dať tak najavo, že s navrhovaným oklieštením reprodukčných práv žien nesúhlasia.„Zároveň zbierame podpisy pod petíciu, ktorú budeme do národnej rady počas trvania septembrovej schôdze pravidelne posielať,“ dodala Demetrianová. Podľa nej opatrenia v návrhu zákona ohrozujú ľudské práva žien a nespĺňajú žiadny lekársky účel.„Naopak, sú v rozpore s usmerneniami o osvedčených lekárskych postupoch a sledujú výlučne politické ciele. Poslanci musia takýto škodlivý zákon odmietnuť a namiesto toho sa usilovať o odstránenie už existujúcich prekážok v prístupe k bezpečným interrupciám a zabezpečenie ochrany práva každého človeka na rozhodovanie o svojom tele a reprodukčnom zdraví,“ uzavrela Demetrianová.