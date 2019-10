Sprostredkovateľa zamestnania by si mali ľudia vopred preveriť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 10. októbra (TASR) - Ľudia by mali byť pri hľadaní novej práce prostredníctvom sprostredkovateľov zamestnania za úhradu obozretní a mali by dodržiavať niekoľko pravidiel. Môžu sa tak vyhnúť prípadným problémom a sklamaniam.Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR odporúča držať sa niekoľkých zásad. Pred spoluprácou by si mali zamestnanci preveriť, či má agentúra na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie. Môžu tak urobiť prostredníctvom identifikačného čísla (IČO) spoločnosti cez webstránku Živnostenského úradu, alebo prostredníctvom zoznamu takýchto sprostredkovateľov, ktorý zverejňuje ústredie práce.Záujemcovia o prácu by mali preferovať osobné stretnutia so sprostredkovateľom v priestoroch agentúry.radí ÚPSVaR. Nikdy by sa nemali ľudia zaväzovať agentúre prostredníctvom telefonických rozhovorov.Potrebné je si dobre aj skontrolovať samotnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania. Podľa zákona musí obsahovať názov, adresu, IČO zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti, dĺžku trvania zamestnania, druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky, spôsob a podmienky zdravotného a sociálneho poistenia, ako aj rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody.uvádza ústredie práce.Obozretní by mali byť záujemcovia o prácu aj pri poplatkoch. Za sprostredkované zamestnanie totiž neplatia žiadne poplatky.upozorňuje ÚPSVaR. Vždy je dobré žiadať, aby do dohody agentúra doplnila telefónny kontakt, ktorý môže zamestnanec využiť v prípade akýchkoľvek ťažkostí so sprostredkovaným zamestnaním.upozorňuje ústredie práce.Predísť možným komplikáciám sa dá aj tým, že si zamestnanec vyžiada kontakt na zamestnávateľa a dopredu si preverí jeho existenciu a spoluprácu s danou agentúrou.radí ÚPSVaR uchádzačom.Pri registrácii v agentúre odporúča ústredie neposkytovať informácie, resp. údaje, ktoré agentúra na účel hľadania zamestnania nepotrebuje. Ide napríklad o rodné číslo, číslo bankového účtu, choroby, ktoré sa v rodine vyskytli.radí ÚPSVaR.