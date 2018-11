SPU v Nitre skúma špeciálnymi technológiami spotrebiteľské správanie

Na snímke rekonštrukcia budovy Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 4. novembra (TASR) – Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre vznikli laboratóriá spotrebiteľského správania. Vďaka špeciálnym technológiám a skúmaniu správania sa spotrebiteľa na základe podvedomých reakcií, ako sú mozgová činnosť, potenie sa, reakcie očných zreníc či zmeny v tepovej frekvencii, dokážu o spotrebiteľských emóciách zistiť viac, ako by respondent sám priznal v dotazníkovom prieskume. Unikátne výučbové centrum nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe by malo pomôcť aj prepojeniu univerzity s praxou.Spoluautor projektu Jakub Berčík z Fakulty ekonomiky a manažmentu (FEM) SPU tvrdí, že myšlienka zriadiť laboratóriá vznikla počas návštevy laboratórií v Holandsku a vo Švédsku.skonštatoval. Podľa dekanky FEM SPU Eleny Horskej takýto typ laboratórií a výskumu funguje najmä v Ázii a Spojených štátoch amerických, čiastočne v západnej Európe. Univerzita v poľskej Poznani získala veľký grant z nórskych fondov na zriadenie dvoch laboratórií, vyspelé pracovisko je aj v Srbsku. Na slovenských univerzitách je oblasť neuromarketingu skôr na úrovni teoretických poznatkov, samostatný výskum je zriedkavý.tvrdí Horská.Podľa Berčíka v zahraničí všetci brali za samozrejmosť biometrické údaje a rôzne neurozobrazovacie techniky, ale nik nebral do úvahy faktory prostredia. Práve na ich vyhodnocovanie a ich vplyv na zákazníka sa laboratóriá na SPU zameriavajú. Odborníci v nich skúmajú napríklad vplyv teploty, kvality vzduchu či osvetlenia na to, ako sa ľudia v obchodoch, ale aj v reštauráciách či kaviarňach správajú.uviedla Horská.Podľa odborníkov sú faktory prostredia často rozhodujúcim prvkom, ktorý dokáže správanie sa pri nákupe úplne zvrátiť.dodal Berčík.Laboratóriá spotrebiteľského správania dokážu softvérovým programom sledovať a vyhodnocovať mimiku tváre pri sledovaní reklamy, pohyb očí, kde najdlhšie spočinul zrak zákazníka, čo je pri nakupovaní najvýraznejším predmetom záujmu, dokážu tiež monitorovať rôzne reakcie spotrebiteľa a zmeny v správaní sa napríklad pri tabuli s označenými zľavami. Podľa Horskej bude zaujímavé sledovať aj reakcie zákazníkov na slovenské výrobky.