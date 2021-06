Spúšťa sa druhá časť predaja unikátnych eurobankoviek, nezmeškajte príležitosť

Počet ks

Séria





Banská Bystrica

100

6901-7000





Bratislava, hlavná stanica

500

5001-5500





Bratislava, Trnavské mýto

100

5501-5600





Humenné

200

5601-5800





Košice, železničná stanica

500

5801-6300





Liptovský Mikuláš

200

6301-6500





Nové Zámky

100

7501-7600





Štrbské Pleso

2700

2301-5000





Poprad Tatry





Starý Smokovec





Prešov

300

6501-6800





Trnava

100

7401-7500





Zvolen

100

6801-6900





Žilina

200

7601-7800







SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pripravila k okrúhlemu 50. výročiu ikonických vozidiel tatranskej Ozubnicovej železnice (OŽ) limitovanú sériu bankoviek s dizajnom od grafického dizajnéra Pavla Fuksa. Na bankovkách v nominálnej hodnote 0 eur sú vyobrazené tatranské štíty a nové hybridné vozidlá, ktoré po 50 rokoch nahradia tie pôvodné a pre ZSSK ich vyrobila švajčiarska spoločnosť Stadler Bussnang AG. V piatok 18. 6. spúšťame druhú fázu predaja bankoviek.Prvých 25 ks bankoviek s najnižšími sériovými číslami, ktoré sú medzi zberateľmi tými najvyhľadávanejšími, sa dražili sa od 7. 6. 2021 do 11. 6. 2021 na Facebooku a už majú svojich majiteľov. Za najvyššiu sumu sa vydražila bankovka so sériovým číslom 000001 a víťaz si ju kúpil za 70 eur. Jedna z bankoviek z dražby putuje dokonca až do Bulharska, víťaz za ňu ponúkol 23 eur a išlo o číslo 000012.Rovnako v prvej fáze bol spustený od 12. 6. predaj v tatranských pokladniciach – na Štrbskom Plese boli k dispozícii série: 801-1000, v Poprade Tatry: 1101-2100 a Starom Smokovci: 2101-2300.S predajom však nekončíme, práve naopak. Nulových eurobankoviek zostalo dosť pre všetkých fanúšikov a milovníkov tatranských zubačiek.V piatok 18. 6. 2021 spúšťame druhú časť predaja jedinečných zberateľských bankoviek a zároveň obmedzujeme predaj pre férový prístup na 5 ks/osoba, aby sa ušlo všetkým záujemcom. Predaj bude realizovaný nasledovne:V rámci limitovaného množstva vydaní roku 2020 bude približne 20 % nákladu z každého vydania doplnený o špeciálnu prítlač textu "ANNIVERSARY 2020", zhotovenú lesklým lakom a UV atramentom. Predaj týchto "Anniversary" bankoviek bude spustený samostatne v priebehu roka a ZSSK o ňom bude včas informovať prostredníctvom svojej web stránky, tlačovej správy a sociálnych sietí.Výťažok z dražby poputuje na podporu Slovenského horolezeckého spolku JAMES (SHS JAMES), ktorý tento rok oslavuje 100 rokov od založenia, združuje horolezcov, športových lezcov, skialpinistov a vysokohorských turistov na Slovensku a jednou z jeho úloh je prispievať k ochrane prírody.Dodáme, že nové hybridné vozidlá sa dostali do výroby v roku 2020, aktuálne sú dodané štyri z piatich ozubnicových elektrických jednotiek spolu s multifunkčným rušňom a do prevádzky sa dostanú hneď po dokončení rekonštrukcie trate. Nesú mená po piatich málo známych tatranských štítoch – Bradavica, Kostolík, Stredohrot, Ganek a Vysoká.Informačný servis