Spustenie električiek v Karlovej Vsi blokuje spor o vstup na pozemky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. decembra (TASR) – Kedy začnú premávať električky po zmodernizovanej časti Karlovesko-dúbravskej radiály v Bratislave, je nateraz otázne. Dôvodom je spor o vstup na pozemky pod elektrickou stanicou – meniarňou Dolné Krčace v Dúbravke. Dodávateľ stavebných prác, ktorý modernizuje trať, naďalej deklaruje, že úsek od Molecovej po Damborského by mal byť dokončený v decembri. "povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Na prípad minulý týždeň upozornil denník Sme.V rámci prvej etapy modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály od Molecovej po obratisko Karlova Ves je podľa magistrátu hotová trať aj trakčné vedenie. V novembri bolo vydláždené posledné nástupisko Karlova Ves. Ostatné sú už vydláždené. Montoval sa mobiliár na nástupiskách. Koncom novembra sa začalo s testovaním trate aj trakčného vedenia." vysvetlil pre TASR Bubla.Magistrát tvrdí, že podnikateľ trvale v rozpore so zákonom znemožňuje prístup pracovníkov Dopravného podniku Bratislava (DPB) na pozemok s meniarňou.podotkol hovorca mesta.Mesto preto podalo návrh na predbežné opatrenie súdu. Rovnako podalo návrh na zápis vecného bremena na pozemok do katastra nehnuteľností. A zvažuje aj ďalšie technické riešenie.Meniareň Dolné Krčace je súčasťou dráhy potrebnou na jej prevádzku. Meniareň bola podľa magistrátu povolená stavebným povolením a bola riadne skolaudovaná. Slúži výlučne na napájanie časti električkovej trate Karlova Ves – Dúbravka. V zmysle zákona o dráhach ". K objektu meniarne bol doteraz bezproblémový prístup. Toto platilo až do októbra 2019, teda zhruba mesiac pred začiatkom kolaudácie zrekonštruovanej trate, ako spresnil Bubla.Hlavné mesto rokovalo s Božekom, ktorý zastupoval vlastníkov pozemkov pod meniarňou. Božek dal mestu ponuku na odkúpenie pozemkov. Magistrát však tvrdí, že za neprimerane veľkú sumu.podotkol Bubla.Božek pre denník Sme uviedol, že v prípade doteraz vystupoval akopovedal denníku s tým, že už od roku 2017 sa uskutočňuje súdny spor o odstránenie meniarne, ktorú Božek označuje ako "