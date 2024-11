Spustila sa ďalšia výzva na podporu sociálneho podnikania v objeme viac ako osem miliónov eur (video)

Centrá na podporu sociálnej ekonomiky

Podpora a motivácia

21.11.2024 (SITA.sk) - Tento týždeň sa spustila ďalšia výzva na podporu sociálneho podnikania v objeme viac ako 8 miliónov eur.Pri príležitosti medzinárodného dňa sociálneho podnikania to na tlačovej konferencií oznámil štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Výzva je určená pre vyššie územné celky, prípadne nimi zriadené inštitúcie a strešné organizácie na to, aby mohli naďalej podporovať sociálnu ekonomiku, sociálne a integračné podniky.„Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s ministrom investícií a regionálneho rozvoja už v minulosti vytvorilo v každom krajskom meste mimo Bratislavy, čiže v 7 krajských mestách, centrá na podporu sociálnej ekonomiky, kde dodnes poskytli 22 tisíc konzultácií všetkým záujemcom o sociálne podnikanie," uviedol Marián Valentovič.Dodal, že na Slovensku je aktuálne 567 sociálnych podnikov, väčšina sú integračné podniky, z toho je približne 151 obecných sociálnych podnikov zriadených samosprávami alebo ňou zriadenými organizáciami.Z nich 121 podniká v najmenej rozvinutých regiónoch, k dnešnému dňu pracuje v sociálnej ekonomike takmer 9 tisíc zamestnancov. Pôsobia v priemyselnej výrobe, najmä potravinárstvo, výroba odevov, textilu, kov výroba, ale aj administratívne a podporné služby.„Chceme podporiť úspešných a chceme motivovať šikovných. Preto január a február budúceho roka bude to obdobie, kedy s rezortom práce ideme do všetkých krajov. Pozveme si zástupcov všetkých sociálnych podnikov, ale aj samosprávy, ktoré uvažujú o zriadení sociálnych podnikov. Budeme s nimi hovoriť o tom, akým spôsobom im vieme pomôcť," prezradil štátny tajomník Ministerstva investícií Michal Kaliňák.Dodal, že si uvedomujú, ako sú sociálne podniky dôležité. Preto sa spojili s rezortom práce, aby mobilizovali potenciál, ktorý využije príležitosti. Kaliňák na záver dodal, že Slovensko potrebuje viac sociálnych podnikov, aby bol využitý ponúkaný potenciál v regiónoch.