SR 21 v júni proti Arménsku a ČR, Guľa: Chceme vidieť reakciu hráčov

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 6. mája (TASR) - V dňoch 3. až 9. júna čaká slovenskú reprezentáciu do 21 rokov posledný prípravný kemp pred septembrovým štartom kvalifikácie o ME 2021 v Slovinsku a Maďarsku. Okrem avizovaného zápasu proti Arménsku, ktorý bude hostiť štadión v Žiari nad Hronom (6. júna o 18.00 h), si zmerajú "sokolíci" sily aj s rovesníkmi z Česka (9. júna) v Rakúsku v Zell am See.Tréner výberu Adrian Guľa si uvedomuje, že je to špecifický asociačný termín.“ povedal Guľa pre oficiálny web SFZ a dodal:Pre dvadsaťjednotku to bude už tretí prípravný kemp v tomto roku. V januári a v marci si kouč doposiaľ vyskúšal 37 hráčov.uviedol Guľa.Arméni sú v piatom výkonnostnom koši a Česi, rovnako ako SR, v druhom. "" vysvetlil Guľa, o ktorom české médiá hovoria ako o jednom z možných kandidátov na uvoľnenú stoličku trénera Sparty Praha: "