SR 21 v novembri proti Bielorusku v Senci a s Gruzínskom v Nitre

Na archívnej snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. októbra (TASR) – Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 21 rokov čaká v novembri posledný dvojzápas v tomto kalendárnom roku. Zverenci trénera Adriana Guľu nastúpia najskôr 14. novembra o 18.00 h na prípravné stretnutie proti Bielorusku v Senci a následne si o štyri dni neskôr v rovnakom čase zmerajú sily v Nitre v kvalifikačnom zápase ME 2021 s Gruzínskom.povedal pre oficiálny web zväzu tréner Guľa.SR 21 sa v Nitre predstaví prvýkrát od roku 2011, keď tam naposledy privítali v prípravnom dueli Fínsko (2:1). Teraz tam odohrajú duel 2. kvalifikačnej skupiny ME 2021 proti Gruzínsku. Štadión pod Zoborom prešiel v rokoch 2017 a 2018 kompletnou prestavbou v rámci Projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov.ozrejmil Guľa.Výber do 21 rokov dosiaľ v kvalifikácii podľahol Azerbajdžanu (1:2), Francúzsku (3:5) a z troch bodov sa tešil v Lichtenštajnsku (4:2).konštatoval lodivod.Guľa bude musieť pred ďalším zrazom riešiť otáznik na hrote útoku, keďže v zápase s "les Bleus" sa zranil Dávid Strelec a určite bude chýbať v novembrovej nominácii.zakončil Guľa.