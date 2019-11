SR aj Česko trápia podobné problémy, zhodli sa Pellegrini a Babiš

Český premiér Andrej Babiš (vpravo) a slovenský premiér Peter Pellegrini (vľavo) počas tlačovej konferencie po spoločnom rokovaní vlád Českej a Slovenskej republiky 11. novembra 2019 vo Valticiach. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Valtice 11. novembra (TASR) – Aktuálne európske otázky, spoločné problémy oboch krajín, ale aj energetické témy. Aj o tom sa rozprávali predstavitelia vlád Slovenskej a Českej republiky na spoločnom zasadnutí v českých Valticiach, ktoré sa uskutočnilo v pondelok.Išlo už o siedme spoločné rokovanie vlád oboch štátov. Český premiér Andrej Babiš na tlačovej konferencii po rokovaní skonštatoval, že išlo o krátke stretnutie, podľa neho by sa mohlo rokovať aj dlhšie.Predseda slovenskej vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) pripomenul, že v uplynulom roku bol opäť zaznamenaný rast obchodnej aj turistickej výmeny medzi Slovenskom a Českou republikou. Poďakoval sa aj za spoluprácu v daňovej oblasti rezortov financií.skonštatoval. Zároveň uviedol, že SR a ČR veľmi dobre obstáli v hodnotení daňových systémov v rámci krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).podotkol.Babiš poukázal aj na aktuálnu situáciu v rámci Európskej únie. "povedal Babiš. Podľa neho by sa malo hovoriť o všetkom, nielen o vybraných problémoch. Zároveň tvrdí, že Vyšehradská štvorka (V4) by mala pomáhať novej Európskej komisii. Z pohľadu tvorby európskeho viacročného finančného rámca český premiér zdôraznil, že nie je možné akceptovať zníženie kohézie.Súčasne v súvislosti s neistým vývojom s dodávkami plynu cez Ukrajinu Pellegrini uistil, že v Slovenskej aj Českej republike je zabezpečená energetická bezpečnosť." zdôraznil.Babiš zagratuloval SR, že bude štátom s druhým najväčším podielom jadra v Európe.poznamenal s tým, že ČR v tomto smereSúčasťou rokovania vlád bola aj téma spoločného verejného obstarávania v oblasti obrany.povedal slovenský premiér. Podľa neho ak budú obstarávať vojenskú techniku dve krajiny vo väčšom množstve, tak sa dokážu vyjednať lepšie ceny, ako keby to riešila každá krajina samostatne, a môže to prispieť aj k väčšej transparentnosti.Obaja premiéri sa počas tlačovej konferencie dotkli tiež 30. výročia Nežnej revolúcie. Pellegrini pripomenul, že v Bratislave sa úspešne zavŕšilo zriadenie Českého domu.uzavrel slovenský premiér.