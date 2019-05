SR má piatu najvyššiu spotrebu antibiotík podávaných v nemocniciach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 13. mája (TASR) – Slovensko má piatu najvyššiu spotrebu antibiotík podávaných v nemocniciach. Ich používanie má stúpajúci trend. Tvoria desať až 20 percent predpisovaných liekov. Podávanie nesprávnych antibiotík, nesprávnym spôsobom, v nesprávnych dávkach a zbytočne dlho vedie k tzv. mikrobiálnej rezistencii. V pondelok na to na tlačovej konferencii upozornili predstavitelia siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia.uviedol generálny riaditeľ sietí Vladimír Dvorový.Medicínsky riaditeľ sietí Róbert Hill zdôraznil, že v snahe zlepšiť stav preto precíznejšie rozpracovali odborné usmernenie ministerstva zdravotníctva. "povedal.Ak bližšie vysvetlila klinická farmakologička sietí Andrea Demitrovičová, takýmto nebezpečným patogénom je napríklad pseudomonáda, ktorá u ľudí s oslabenou imunitou vyvoláva vážne infekcie. V snahe eliminovať vysokú mikrobiálnu rezistenciu mieni, že dôležitým opatrením z hľadiska správneho používania antibiotík je rozdelenie právomocí, čiže kto a aké antibiotiká môže predpisovať. Po aplikovaní takéhoto opatrenia sa tak v nemocniciach siete časť antibiotík môže podávať po schválení liekovej komisie danej nemocnice. Časť z nich aplikujú len so súhlasom klinického farmakológa.Epidemiologička sietí Jana Skalová poukázala na to, že čím rozumnejšie sa antibiotiká používajú, tým menšia je rezistencia mikróbov.priblížila. Podľa jej slov práve správnym umytím si a dezinfekciou rúk je možné predchádzať až 60 percentám nozokomiálnych nákaz. Pripomenula, že zdravotníkov treba tiež viesť k tomu, aby používali rukavice či zvážili ozdoby na rukách. V nemocniciach sa tiež výrazne investovalo do zvýšenia dostupnosti hygienických prostriedkov.V boji sieti nemocníc pomáha i alkoholová dezinfekcia, ktorá musí byť umiestnená pri každej posteli na oddeleniach intenzívnej medicíny, vo všetkých ambulanciách a vyšetrovniach a v každej izbe vybraných oddelení.Ako dodal Dvorový, so sledovaním nozokomiálnych nákaz začali siete ešte vlani. K sledovaniu spotreby antibiotík pristúpili tento rok.uzavrel.