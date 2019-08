SR pôjde na MS v orientačnom behu v Sarpsborgu so štvoricou pretekárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 9. augusta (TASR) - Slovenská reprezentácia v piatok vycestovala na 36. majstrovstvá sveta v orientačnom behu, ktoré sa uskutočnia v dňoch 12. až 17. augusta v okolí nórskeho mesta Sarpsborg.Slovensko bude na šampionáte štartovať iba v kategórii mužov. V nej sa predstaví štvorica Michal Krajčík, Tomáš Mušinský, Dušan Sláma (všetci Akademik Technická univerzita Košice) a Jakub Chupek (ŽU Žilina) pod vedením hlavného trénera dospelých Jozefa Wallnera a asistentov Jozefa Polláka a Mariana Dávidíka. Pre najmladšieho vo výbere, dvadsaťročného Chupeka i Slámu to bude premiéra na MS. Najskúsenejší pretekár je Krajčík, pre ktorého je to už 13. šampionát a najlepší výsledok má stále 25. miesto z MS v Taliansku 2014. Predtým patril v juniorskej kategórii medzi svetovú špičku a trikrát zvíťazil na ME dorastu. Tomáš Mušinský sa predstaví na MS štvrtýkrát.Na štart je prihlásených 48 krajín, čo je doterajší rekord a v Sarpsborgu sa dokopy predstaví 133 žien a 166 mužov.Tohoročné MS sú prvé tzv. lesné, keďže sa tradičný formát pretekov v programe šampionátov rozdelil na lesné a urbánne, ktoré zažijú premiéru v roku 2020 v Dánsku. V Sarpsborgu sú na programe tri disciplíny - krátka trať, dlhá trať a lesné štafety. Prvá disciplína odštartuje kvalifikáciou v utorok 13. augusta s trojicou Slovákov Krajčíkom, Mušinským a Chupekom. Najlepších 51 pretekárov sa prebojuje do finále. Na dlhej trati sa predstavia Krajčík a Sláma, nominácia na trojčlenné štafety bude známa deň pred pretekmi.