SR vo V4: Spolupráca krajín môže zlepšiť situáciu poľnohospodárov

Bratislava 29. júna (TASR) – Slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine chce v rámci priority bezpečné prostredie koordinovať pozície krajín V4 k reforme spoločného európskeho azylového systému. Zameria sa tiež na spoločnú obranu alebo dobudovanie Energetickej únie, pomôcť chce aj poľnohospodárom. Vyplýva to z jeho schváleného programu.píše sa v programe predsedníctva. Okrem toho chce napríklad vypracovať Spoločnú analytickú správu o nelegálnej migrácii na území krajín V4. K tejto otázke plánuje počas svojho ročného trvania osem stretnutí.Predsedníctvo chce tiež pokračovať v príprave Vyšehradskej bojovej skupiny EÚ a Veliteľstva spoločnej logistickej podpornej skupiny. Podporuje aj spoločné obstarávanie vojenskej techniky s cieľomV otázke boja proti terorizmu chce V4 pod slovenským vedením spolupracovať s Izraelom. V júni 2019 s ním plánuje spoločné protiteroristické cvičenie. Pri bezpečnosti sa v programe slovenského predsedníctva vo V4 objavuje aj posilnenie spolupráce v boji proti kybernetickej kriminalite spojenej so zneužívaním kryptomien, najmä bitcoinu.Pre V4 bude podľa programu počas slovenského predsedníctva dôležitou témou dokončenie Energetickej únie. Diskutovať sa bude najmä o národných plánoch v oblasti energeticky a klímy, ale aj o obnoviteľných zdrojoch energie.uvádza program. Zároveň chce V4 presadzovať jadrovú energiuPod prioritu bezpečné prostredie zaradilo slovenské predsedníctvo V4 aj pôdohospodárstvo.zdôvodňuje program. Slovenské predsedníctvo chce napríklad podporovať zachovanie silnej Spoločnej poľnohospodárskej politiky, posilňovať postavenie poľnohospodárov alebo zaberať sa takzvanou Novou dohodou pre spotrebiteľov, ktorá rieši otázku dvojakej kvality potravín.V4 sa chce pod slovenským predsedníctvom zamerať aj na riešenie nedostupnosti niektorých liekov a iniciovať napríklad výmenu informácií v oblasti horizontálneho skenovania. Do V4 chce tiež priniesť diskusiu o Hodnote za peniaze v kontexte verejného obstarávania. Presadzovať bude aj zelené verejné obstarávanie.Bezpečné prostredie je jednou z troch priorít slovenského predsedníctva v zoskupení V4. Ďalšími sú silná Európa a inteligentné riešenia. Slovensko sa predsedníctva ujme v nedeľu 1. júla, zoskupeniu bude predsedať piatykrát.