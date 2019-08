Šramko: Vláda má nástroje na spomalenie čerpania výdavkov

Predseda RZZ Ivan Šramko. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 15. augusta (TASR) - Vláda disponuje viacerými nástrojmi, ktorými môže spomaliť čerpanie výdavkov a tak konsolidovať verejné financie v prípade nepriaznivého vývoja počas roka. Na strane príjmov môže mimoriadne zvýšiť niektoré dane alebo pokúsiť sa zvýšiť nedaňové príjmy, napríklad predajom majetku. Ide však o opatrenia, ktoré sú už veľmi ťažko realizovateľné do konca roka a mali by relatívne malý vplyv na výsledné hospodárenie. Myslí si to predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivan Šramko.Slovenská ekonomika zaznamenala v druhom štvrťroku tohto roka spomalenie, keď rástla 1,9-percentným tempom, zatiaľ čo začiatkom roka bolo tempo na úrovni 3,7 %. Čísla prekvapili aj rezort financií, minister Ladislav Kamenický (Smer-SD) nevylúčil ohrozenie cieľa vyrovnaného hospodárenia v tomto roku, ak bude ekonomika naďalej spomaľovať. Preto vyzval koaličných ministrov k šetreniu.podotkol pre TASR Šramko.Rizikami, na ktoré RRZ upozorňovala, boli napríklad nadhodnotené nedaňové príjmy, podhodnotené výdavky samospráv a štátneho rozpočtu.vysvetľuje Šramko.Na strane výdavkov by sa vláda mohla podľa Šramka zamerať na ich viazanie, ako aj presúvanie investícií plánovaných na daný rok do nasledujúcich rokov, čím príde k úspore oproti rozpočtu.podotkol Šramko.Prijatie trvalých konsolidačných opatrení by podľa neho bolo potrebné zohľadniť v novom návrhu rozpočtu, ktorý by mal byť predložený na rokovanie vlády začiatkom októbra. Rozpočtová rada monitoruje a hodnotí vývoj hospodárenia pravidelne. Každý mesiac v rámci rozpočtového semaforu zverejňuje aktualizáciu rizík pre saldo rozpočtu, pričom akékoľvek nové opatrenia prijaté v závere roka plánuje priebežne vyhodnocovať. Šramko upozorňuje, že podľa aktuálneho odhadu RRZ môže deficit dosiahnuť až 975 miliónov eur, teda 1,02 % HDP, ak vláda neprijme dodatočné opatrenia.