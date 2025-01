Šramková nastúpi v 2. kole dvojhry proti Swiatekovej

Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V úvodnom kole zdolala Američanku Katie Volynetsovú 3:6, 6:2, 6:2. Jej ďalšou súperkou bude druhá nasadená Poľka Iga Swiateková, ktorá si poradila a Češkou Kateřinou Siniakovou 6:3, 6:4.





Šramková sa prvýkrát v kariére prebojovala do 2. kola na niektorom z podujatí veľkej štvorky Zverenke trénera Milana Martinca nevyšiel úvod zápasu s Volynetsovou, v druhom geme stratila podanie a Američanka si vybudovala náskok 3:0. Šramková síce následne znížila na 2:3, no záver setu patril Volynetsovej. Druhé dejstvo bolo v réžii Slovenky, ktorá od stavu 2:2 získala štyri gemy za sebou.Na začiatku tretieho dejstva síce prišla o podanie, hneď vzápätí však kontrovala rebrejkom, vo štvrtom geme opäť zobrala Volynetosvej servis a po potvrdení brejku odskočila súperke na 4:1. V ôsmom geme premenila v poradí druhý mečbal a zaznamenala prvé víťazstvo v novej sezóne."Samozrejme, že sa veľmi teším, že sa mi podarilo zvíťaziť. Bol to môj cieľ prejsť cez 1. kolo hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji a som rada, že to prišlo už na Australian Open. Druhé kolo si chcem užiť," uviedla pre STVR Šramková, ktorá sa vlani vďaka úspešnej druhej polovici sezóny dostala prvýkrát medzi elitnú svetovú päťdesiatku. Momentálne jej v rebríčku WTA patrí 49. miesto.So Swiatekovou sa vo vzájomnom zápase ešte nestretla. Poľka v oboch setoch duelu so Siniakovou prišla o výhodu brejku, no v koncovkách dejstiev slávila úspech. "Na prvé kolo to bola náročná súperka. Kateřinu som poznala zo štvorhry a vedela som, že mi nič nedaruje. Hrala naozaj dobre. Dôležité bolo, že v rozhodujúcich fázach stretnutia som bola aktívna," uviedla päťnásobná grandslamová šampiónka v pozápasovom interview.Americká tenistka Cori Gauffová postúpila do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbournee. Nasadená trojka zdolala v úvodnom kole svoju krajanku a šampiónku z roku 2020 Sofiu Keninovú 6:3, 6:3.V tomto roku ešte neokúsila chuť prehry, začiatkom januára priviedla americký tím k triumfu na United Cupe. "Vedela som, že to bude náročné. Som spokojná s predvedeným výkonom a teší ma, že som to zvládla v dvoch setoch," uviedla Gauffová v pozápasovom interview. Suverénne ide ďalej ďalšia Američanka Jessica Pegulová, ako nasadená sedmička si poradila s domácou Austrálčankou Mayou Jointovou 6:3, 6:0.Belinda Benčičová sa po materskej prestávke úspešne vrátila na grandslamovú scénu. Švajčiarka so slovenskými koreňmi vyradila šestnástu nasadenú Lotyšku Jelenu Ostapenkovú 6:3, 7:6 (6). Už na úvodnej prekážke stroskotala dvojnásobná víťazka Australian Open Bieloruska Victoria Azarenková, ktorá ako turnajová 21-ka prehrala s Taliankou Luciou Bronzettiovou 2:6, 6:7 (2).

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Jessica Pegulová (USA-7) - Maya Jointová (Austr.) 6:3, 6:0,

Anastasia Pavľučenkovová (Rus.-27) - Jüan Jüe (Čína) 6:4, 4:6, 6:3,

Marta Kosťuková (Ukr.-17) - Nao Hibinová (Jap.) 3:6, 6:3, 6:1,

Jaqueline Adina Cristianová (Rum.) - Petra Martičová (Chor.) 6:2, 4:6, 7:6 (10:7),

Belinda Benčičová (Švajč.) - Jelena Ostapenková (Lot.16) 6:3, 7:6 (6),

Lucia Bronzettiová (Tal.) - Victoria Azarenková (Biel.-21) 6:2, 7:6 (2),

Caroline Dolehideová (USA) - Sára Bejleková (ČR) 7:6 (5), 6:2,

Anastasia Potapovová (Rus.) - Tamara Zidanšeková (Slovin.) 6:2, 7:5,

Harriet Dartová (V. Brit.) - Jana Fettová (Chor.) 7:5, 2:6, 7:6 (7),

Jule Niemeierová (Nem.) - Maja Chwalinská (Poľ.) 6:0, 6:1,

Cori Gauffová (USA-3) - Sofia Keninová (USA) 6:3, 6:3,

Jodie Anna Burrageová (V. Brit.) - Leolia Jeanjeanová (Fr.) 6:2, 6:4,

Ľudmila Samsonovová (Rus.-25) - Kamilla Rachimovová (Rus.) 6:2, 6:4,

Olga Danilovičová (Srb.) - Arantxa Rusová (hol.) 6:4, 6:4,

Diana Šnajderová (Rus.-12) - Elisabetta Cocciarettová (Tal.) 7:6 (4), 6:4,

Talia Gibsonová (Austr.) - Zeynep Sonmezová (Tur.) 3:6, 7:6 (5), 6:1,

Mojuka Učijimová (Jap.) - Magda Linetteová (Poľ.) 4:6, 6:2, 7:6 (8),

Magdalena Frechová (Poľ.-23) - Polina Kudermetovová (Rus.) 6:4, 6:4,

Ajla Tomljanovičová (Austr.) - Ashlyn Kruegerová (USA) 6:4, 4:6, 6:4,

Jelina Svitolinová (Ukr.-28) - Sorana Cirsteová (Rum.) 6:4, 6:4,

Laura Siegemundová (Nem.) - Hailey Baptisteová (USA) 4:6, 7:5, 6:4

Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Katie Volynetsová (USA) 3:6, 6:2, 6:2,

Iga Swiateková (Poľ.-2) - Kateřina Sinieková (ČR) 6:3, 6:4