Šramková postúpila do 2. kola kvalifikácie na Australian Open

Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa prebojovala do 2. kola kvalifikácie na grandslamový turnaj Australian Open. V úvodnom zápase si poradila so štrnástou nasadenou Aleksandrou Kruničovou zo Srbska 6:3, 6:1. Zverenka trénera Jána Sabovčíka si v ďalšom zápase zmeria sily so Španielkou Cristinou Buscaovou.

kvalifikácia - ženy - dvojhra - 1. kolo:





Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Aleksandra Kruničová (14-Srb.) 6:3, 6:1