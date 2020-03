Srbi zvažujú zatvorenie pozemných hraníc, do krajiny sa húfne vracajú občania zo zahraničia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.3.2020 - Srbská vláda zvažuje uzavretie svojich pozemných hraníc v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Minister vnútra Nebojša Stefanović uviedol, že o tom rozmýšľajú preto, lebo sa do krajiny v ostatných štyroch dňoch vrátilo zhruba 70-tisíc Srbov a ich rodín zamestnaných v západnej Európe, a to aj napriek tomu, že ich vyzývali, aby tak nerobili.Na hranici s Chorvátskom a Maďarskom následne vznikali veľké dopravné zápchy. Všetky osoby, ktoré prídu do Srbska, musia podľa ministra zostať v samoizolácii alebo ich pošlú do karantén zriadených na viacerých miestach.Vláda pre nový koronavírus uzavrela aj hlavné letisko v krajine. Letisko Nikolu Teslu v Belehrade je prístupné len pre nákladné lety. V stredu zavreli aj letisko v meste Niš.Srbsko, ktoré má zatiaľ 97 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom, prijalo jedny z najprísnejších opatrení v Európe. Zaviedlo napríklad nočný zákaz vychádzania pre všetkých občanov a obyvatelia starší ako 65 rokov nemôžu z domov vychádzať vôbec.