Srbská armáda je na pohraničí s Kosovom v najvyššej pohotovosti, prezident Vučić skritizoval aj mierové sily vedené NATO 

NATO si nerobí svoju prácu

Právo prevziať úrad bez hrozieb





Predčasné voľby z 23. apríla pritom etnickí Srbi zväčša bojkotovali a na posty starostov a do miestnych zhromaždení tak boli zvolení len zástupcovia etnických Albáncov alebo iných menšín.



Miestne voľby v štyroch obciach na severe Kosova, v ktorých dominujú Srbi, sa konali po tom, čo tamojší srbskí zástupcovia vlani na protest opustili svoje posty.





27.5.2023 (SITA.sk) - Srbsko ponecháva svojich vojakov v pohraničí s Kosovom v stave najvyššej pohotovosti po piatkových násilných stretoch medzi kosovskou políciou a kosovskými Srbmi.Vo vyhlásení to v sobotu po mimoriadnom stretnutí zverejnili srbskí politickí a bezpečnostní lídri na čele s prezidentom Aleksandarom Vučićom , ktorí obvinili Prištinu z „brutálneho použitia sily“.Belehrad zároveň skritizoval mierové sily vedené Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO) a medzinárodnú civilnú misiu v Kosove, že si „nerobia svoju prácu“ pri ochrane Srbov.Hovorkyňa NATO Oana Lungescu na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter v sobotu vyzvala inštitúcie v Kosove na okamžitú deeskaláciu a vyriešenie situácie prostredníctvom dialógu. NATO „zostáva ostražité a zabezpečí bezpečné prostredie“ v Kosove, uviedla.Malé skupiny etnických Srbov sa v piatok na severe Kosova dostali do stretov s políciou, keď sa pokúšali zablokovať vstup do obecných budov, aby zabránili vstupu nedávno zvolených úradníkov. Polícia proti nim použila slzotvorný plyn. Strety si vyžiadali viac ako desiatku zranených.Vučić v reakcii na strety uviedol armádu do pohotovosti. Spojené štáty a niekoľko západných krajín skritizovali kosovskú vládu za využitie polície na násilné povolenie vstupu do obecných budov.Kosovský premiér Albin Kurti v sobotu policajnú akciu obhajoval. „Tí, ktorí boli zvolení v demokratických voľbách, majú právo prevziať úrad bez hrozieb alebo zastrašovania,“ uviedol na Twitteri.„Je to tiež právo občanov, aby im títo volení predstavitelia slúžili. Účasť – nie násilné obštrukcie – je správnym spôsobom vyjadrenia politických názorov v demokracii,“ dodal.