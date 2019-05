Srbská armáda je po zásahu kosovskej polície v bojovej pohotovosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 28. mája (TASR) - Srbsko uviedlo v utorok časť svojich ozbrojených zložiek do plnej bojovej pohotovosti po správach o tom, že kosovská polícia vstúpila do prevažne Srbmi obývanej časti Kosova, píše agentúra AP.Podľa srbskej štátnej televízie RTS kosovské špeciálne jednotkyv utorok skoro ráno do severného Kosova a niekoľko ľudí pozatýkali.Kosovský premiér Ramuš Haradinaj tento zásah potvrdil na Twitteri s tým, že v severnom Kosove prebiehapriblížil Haradinaj s tým, že vyzval na zachovanie pokoja.Na mieste podľa srbských médií zadržali 13 ľudí a došlo aj k streľbe.Štátna televízia ďalej uviedla, že srbský prezident Aleksandar Vučič nariadil pre jednotky rozmiestnené v oblasti hraníc s Kosovom plnú bojovú pohotovosť.Cieľom razie kosovskej polície bolo podľa riaditeľa srbského vládneho úradu pre Kosovo Marka Djuriča zastrašiť a vyhnať Srbov z Kosova a predstavujevaroval Djurič.Kosovo po jednostrannom vyhlásení svojej nezávislosti od Srbska v roku 2008 získalo podporu Spojených štátov a väčšiny členských krajín Európskej únie. Srbsko ani jeho spojenci Rusko a Čína však suverenitu Kosova neuznali.Kontrolu nad Kosovom stratilo Srbsko po vojenskej intervencii aliancie NATO v roku 1999.