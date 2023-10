Srbská polícia po streľbe pri maďarských hraniciach zatkla Afgancov aj Turkov

Srbsko-maďarské pohraničie leží na takzvanej balkánskej migračnej trase, ktorá vedie z Turecka cez Grécko a Bulharsko do Severného Macedónska, Srbska a Bosny a Hercegoviny a ďalej do západnej Európy. Maďarsko postavilo na hranici so Srbskom plot s ostnatým drôtom, aby zastavilo prílev migrantov. Pri hraniciach Srbska s Maďarskom však stúpol počet gangov pašujúcich ľudí, pričom často bojujú o kontrolu nad oblasťou.





28.10.2023 (SITA.sk) - Srbská polícia zatkla šesť ľudí a zhabala automatické zbrane po tom, ako pri piatkovej prestrelke medzi migrantmi pri srbsko-maďarských hraniciach zomreli trala ľudia a jeden utrpel zranenia.Polícia v piatok večer oznámila, že zadržala štyroch afganských a dvoch tureckých občanov podozrivých z nezákonnej držby zbraní a výbušnín. Hneď nebolo jasné, či budú obvinení aj zo streľby.Prestrelka medzi skupinami migrantov sa odohrala v piatok ráno v opustených farmárskych skladoch neďaleko obce Horgoš. Polícia vykonala raziu v okolí a zhabala dve automatické pušky a muníciu. Našli tiež 79 migrantov a presunuli ich do prijímacích stredísk, konštatuje vyhlásenie.