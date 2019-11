Srbského prezidenta Vučiča prepustili z nemocnice

Na snímke srbský prezident Aleksandar Vučič Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 18. novembra (TASR) - Srbského prezidenta Aleksandra Vučiča prepustili z vojenskej nemocnice v Belehrade, kde ho hospitalizovali v piatok v súvislosti s kardiovaskulárnym problémom. Informovala o tom v pondelok srbská štátna televízia. Prezidentov zdravotný stav je stabilný, dodala tlačová agentúra BETA.Prezidentova poradkyňa pre médiá Suzana Vasiljevičová predtým uviedla, že Vučič zvykne všetky ochorenia "prechodiť", ale tentoraz bola situácia natoľko vážna, že on sám lekárov požiadal o pomoc.Podľa srbského ministra zdravotníctva Zlatibora Lončara išlo o život ohrozujúci stav. Dodal, že Vučič má síce menej závažné chronické srdcové problémy, ale v piatok večer došlo k vážnemu zhoršeniu jeho stavu. Prezidentov organizmus však dobre a rýchlo reagoval na liečbu prepísanú lekármi. Tí mu teraz odporúčajú, aby až do úplného zotavenia znížil záťaž.Aleksandar Vučič - počas vojny v bývalej Juhoslávii v 90. rokoch minulého storočia extrémny nacionalista - sa spolu so svojou Srbskou pokrokovou stranou (SNS) dostal k moci pred siedmimi rokmi prísľubom, že dostane svoju krajinu do Európskej únie.Populistického lídra Vučiča však začali postupom času obviňovať, že potlačuje slobodu médií i demokraciu. Jeho vláda posilňuje úzke vzťahy Srbska so svojím tradičným slovanským spojencom Ruskom, analyzuje agentúra Associated Press.