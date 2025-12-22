Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 22.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Adela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. decembra 2025

Srbsko je pre nás dôležitým partnerom v zbrojárskom priemysle, vyhlásil Pellegrini na oficiálnej návšteve – VIDEO, FOTO


Tagy: Americký prezident oficiálna návšteva Prezident SR Srbský prezident Vojna na Ukrajine Zbrojársky priemysel

Jedným z pilierov hospodárskeho rastu je aj zbrojársky priemysel, Srbsko je pre Slovensko v tomto zmysle dôležitým partnerom. Na oficiálnej návšteve Srbska to povedal prezident



Zdieľať
pellegrini 1 676x451 22.12.2025 (SITA.sk) - Jedným z pilierov hospodárskeho rastu je aj zbrojársky priemysel, Srbsko je pre Slovensko v tomto zmysle dôležitým partnerom. Na oficiálnej návšteve Srbska to povedal prezident Peter Pellegrini, ktorý sa v Belehrade stretol so srbským prezidentom Alexandarom Vučićom.

Priateľské vzťahy medzi krajinami


Medzi Slovenskom a Srbskom panujú podľa Pellegriniho priateľské a veľmi dobré vzťahy, ktoré nie sú zaťažené žiadnymi problémami a sú založené na vzájomnej dôvere a historickej blízkosti. „Srbsko predstavuje pre Slovensko najdôležitejšieho obchodného partnera v regióne a chceme naďalej túto obchodnú výmenu prehlbovať a zintenzívňovať," vyhlásil Pellegrini s tým, že táto výmena dosahuje viac ako 1,2 alebo 1,3 miliardy eur ročne.

Žiaľ, okolnosti ukazujú, že jedným z pilierov a motorom hospodárskeho rastu je aj zbrojársky priemysel," uviedol Pellegrini a podotkol, že Slovensko potrebuje naplniť vlastné potreby ak ide o Ozbrojené sily SR, čo by bez pomoci Srbska a bez jeho tovaru nebolo možné.

Prezident Pellegrini ďalej potvrdil, že Slovenská republika je pripravená pomáhať Srbsku v ambícii budovať jadrovú elektráreň a využívať veľmi stabilný a čistý zdroj elektrickej energie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Slovensko je nukleárnou krajinou a občania Slovenska z vlastnej skúsenosti vedia, že ak je dobre a bezpečne prevádzkovaná, jadrová infraštruktúra nepredstavuje pre obyvateľov žiadne nebezpečenstvo," povedal prezident s tým, že naopak ponúka výhodu v tom, že ide o stabilný, čistý a lacný zdroj elektrickej energie bez ohľadu na to, či svieti slnko alebo fúka vietor. Slovensko tak vie Srbsku ponúknuť svojich expertov.

Rokovali aj o geopolitických výzvach


Pellegrini ďalej vyjadril podporu Srbsku na ceste k európskej integrácii. Srbsko je podľa neho kľúčovým hráčom v zabezpečovaní stability či bezpečnosti v regióne. Slovensko podľa slov prezidenta odmieta, aby sa do rozširovacieho procesu vkladala politika či zákulisné hry, a aby sa krajinám kládli podmienky, ktoré nedávajú logiku. „Ak Srbsko plní podmienky, má právo otvárať ďalšie kapitoly a klastre, a po splnení podmienok má plné právo stať sa členom EÚ," dodal prezident.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Témou rokovania prezidentov boli aj aktuálne geopolitické výzvy. Obaja sa zhodli, že je nutné ukončiť zabíjanie na Ukrajine, a to za rokovacím stolom a diplomaticky. Obaja pritom vítajú intenzitu, s akou do rokovaní vstúpil prezident USA Donald Trump. „Veľmi si prajeme, aby bol rok 2026 rokom, kedy sa vojna skončí," dodal Pellegrini.

Slovenský prezident pozval prezidenta Vučića na oficiálnu návštevu Slovenska. Spoločný program ich však ešte čaká aj v pondelok 22. decembra. Obaja spoločne absolvujú aj návštevu Vojvodiny, kde sa stretnú s predstaviteľmi slovenskej menšiny v Srbsku. Slovenská menšina podľa slov Pellgriniho potrebuje pomoc zo strany srbskej vlády.

Vučič v tejto súvislosti potvrdil, že bude robiť všetko pre to aby sa čo najskôr dokončili ohlásené a realizované projekty. „Som vďačný, že Srbsko na seba prevezme niektoré finančné náklady, ktoré mestá a obce nie sú schopné zaplatiť z vlastných rozpočtov," uviedol prezident.


Zdroj: SITA.sk - Srbsko je pre nás dôležitým partnerom v zbrojárskom priemysle, vyhlásil Pellegrini na oficiálnej návšteve – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident oficiálna návšteva Prezident SR Srbský prezident Vojna na Ukrajine Zbrojársky priemysel
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prečo je kvalitná internetová stránka kľúčom k rastu vášho podnikania?
<< predchádzajúci článok
Incident v Báčskom Petrovci nebol útokom na Slovákov, ale dôsledkom vnútropolitického pnutia, zhodli sa Pellegrini a Vučić

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 