22.12.2025
Meniny má Adela
|Denník - Správy
22. decembra 2025
Srbsko je pre nás dôležitým partnerom v zbrojárskom priemysle, vyhlásil Pellegrini na oficiálnej návšteve – VIDEO, FOTO
Jedným z pilierov hospodárskeho rastu je aj zbrojársky priemysel, Srbsko je pre Slovensko v tomto zmysle dôležitým partnerom. Na oficiálnej návšteve Srbska to povedal prezident
22.12.2025 (SITA.sk) - Jedným z pilierov hospodárskeho rastu je aj zbrojársky priemysel, Srbsko je pre Slovensko v tomto zmysle dôležitým partnerom. Na oficiálnej návšteve Srbska to povedal prezident Peter Pellegrini, ktorý sa v Belehrade stretol so srbským prezidentom Alexandarom Vučićom.
Medzi Slovenskom a Srbskom panujú podľa Pellegriniho priateľské a veľmi dobré vzťahy, ktoré nie sú zaťažené žiadnymi problémami a sú založené na vzájomnej dôvere a historickej blízkosti. „Srbsko predstavuje pre Slovensko najdôležitejšieho obchodného partnera v regióne a chceme naďalej túto obchodnú výmenu prehlbovať a zintenzívňovať," vyhlásil Pellegrini s tým, že táto výmena dosahuje viac ako 1,2 alebo 1,3 miliardy eur ročne.
„Žiaľ, okolnosti ukazujú, že jedným z pilierov a motorom hospodárskeho rastu je aj zbrojársky priemysel," uviedol Pellegrini a podotkol, že Slovensko potrebuje naplniť vlastné potreby ak ide o Ozbrojené sily SR, čo by bez pomoci Srbska a bez jeho tovaru nebolo možné.
Prezident Pellegrini ďalej potvrdil, že Slovenská republika je pripravená pomáhať Srbsku v ambícii budovať jadrovú elektráreň a využívať veľmi stabilný a čistý zdroj elektrickej energie.
„Slovensko je nukleárnou krajinou a občania Slovenska z vlastnej skúsenosti vedia, že ak je dobre a bezpečne prevádzkovaná, jadrová infraštruktúra nepredstavuje pre obyvateľov žiadne nebezpečenstvo," povedal prezident s tým, že naopak ponúka výhodu v tom, že ide o stabilný, čistý a lacný zdroj elektrickej energie bez ohľadu na to, či svieti slnko alebo fúka vietor. Slovensko tak vie Srbsku ponúknuť svojich expertov.
Pellegrini ďalej vyjadril podporu Srbsku na ceste k európskej integrácii. Srbsko je podľa neho kľúčovým hráčom v zabezpečovaní stability či bezpečnosti v regióne. Slovensko podľa slov prezidenta odmieta, aby sa do rozširovacieho procesu EÚ vkladala politika či zákulisné hry, a aby sa krajinám kládli podmienky, ktoré nedávajú logiku. „Ak Srbsko plní podmienky, má právo otvárať ďalšie kapitoly a klastre, a po splnení podmienok má plné právo stať sa členom EÚ," dodal prezident.
Témou rokovania prezidentov boli aj aktuálne geopolitické výzvy. Obaja sa zhodli, že je nutné ukončiť zabíjanie na Ukrajine, a to za rokovacím stolom a diplomaticky. Obaja pritom vítajú intenzitu, s akou do rokovaní vstúpil prezident USA Donald Trump. „Veľmi si prajeme, aby bol rok 2026 rokom, kedy sa vojna skončí," dodal Pellegrini.
Slovenský prezident pozval prezidenta Vučića na oficiálnu návštevu Slovenska. Spoločný program ich však ešte čaká aj v pondelok 22. decembra. Obaja spoločne absolvujú aj návštevu Vojvodiny, kde sa stretnú s predstaviteľmi slovenskej menšiny v Srbsku. Slovenská menšina podľa slov Pellgriniho potrebuje pomoc zo strany srbskej vlády.
Vučič v tejto súvislosti potvrdil, že bude robiť všetko pre to aby sa čo najskôr dokončili ohlásené a realizované projekty. „Som vďačný, že Srbsko na seba prevezme niektoré finančné náklady, ktoré mestá a obce nie sú schopné zaplatiť z vlastných rozpočtov," uviedol prezident.
