Srbsko je premiérovým víťazom ATP Cupu, pomohol aj triumf Djokoviča nad Nadalom (video)

ATP Cup - finále



Sydney



Srbsko - Španielsko 2:1

V úvodnom singli proti sebe nastúpili Dušan Lajovič a Roberto Bautista-Agut . Druhý menovaný mal výborný vstup do stretnutia a rýchlo sa ujal vedenia 3:0, no nadobudnutý brejk si dlho neudržal. Rozhodujúci moment úvodného setu prišiel až v dvanástej hre, keď Bautista-Agut druhýkrát získal súperovo podanie a zvíťazil 7:5. Od tohto momentu Španiel kontroloval dianie na kurte a v druhom dejstve triumfoval 6:1.Druhá dvojhra priniesla konfrontáciu dvoch najväčších hviezd podujatia. V dueli tímových jednotiek Djokovič zdolal Nadala 6:2, 7:6 (4). Úvodný set bol jasne v réžii Srba, ktorý bol stopercentný pri vlastnom servise a dvakrát uspel v gemoch pri podaní súpera. Druhý set síce ponúkol sedem brejkbalov, ale ani jeden z tenistov ich nevyužil. O víťazovi napokon rozhodoval tajbrejk, v ktorom mal presnejšiu ruku Djokovič.Do rozhodujúcej štvorhry Španieli nenasadili Nadala a dali príležitosť dvojici Pablo Carreno Busta Feliciano López . Srbi naopak využili služby svojej opory Djokoviča, ktorý nastúpil po boku Viktora Troického. Balkánske duo síce stratilo hneď prvý gem pri vlastnom servise, ale potom dvakrát brejklo súperov a prvý set získalo pomerom 6:3. Kľúčový moment druhého setu sa odohral hneď v jeho úvode. Djokovič a Troicki získali cenný brejk a duel dopodávali do víťazného konca.