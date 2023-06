Srbsko opäť pohrozilo vojenskou intervenciou v Kosove, ak jednotky KFOR neochránia tamojšiu srbskú menšinu

Pohotovosť na hranici

NATO poslalo posily

23.6.2023 (SITA.sk) - Srbsko v piatok zopakovalo svoju hrozbu vojenskej intervencie v Kosove, ak mierové sily vedené Severoatlantickou alianciou (NATO) neochránia srbskú menšinu.V krátkom televíznom prejave náčelník generálneho štábu srbských síl Milan Mojsilović vyhlásil, že kosovskí Srbi už nemôžu „tolerovať teror“ kosovskej vlády a srbská armáda je pripravená splniť si úlohy v súlade so srbskou ústavou a rozkazmi prezidenta Aleksandara Vučića Mojsilović tiež povedal, že informoval veliteľa zmienených síl známych ako KFOR, „že požadujeme naliehavé opatrenia na ochranu srbského ľudu. Toto je naša požiadavka adresovaná KFOR a ďalším medzinárodným organizáciám“.Srbsko v máji uviedlo vojakov na hranici s Kosovom, jeho niekdajšou provinciou, do stavu najvyššej pohotovosti. Stalo sa tak po stretoch medzi etnickými Srbmi na severe Kosova srbskou políciou a KFOR.NATO pre obavy z otvoreného konfliktu medzi etnickými Albáncami a Srbmi poslalo posily pre mierové sily. Srbská ozbrojená intervencia v Kosove by znamenala priame strety so zhruba 4-tisíc vojakmi z NATO.Napätie medzi Srbskom a jeho niekdajším územím pretrváva odkedy Kosovo v roku 2008 jednostranne vyhlásilo samostatnosť, pričom tento krok uznala väčšina západných krajín, no Srbsko je proti.