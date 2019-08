Srbsko podpíše dohodu o voľnom obchode s Eurázijskou ekonomickou úniou

Na archívnej snímke Aleksandar Vučič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 26. augusta (TASR) - Srbsko podpíše dohodu s voľnom obchode s Eurázijskou ekonomickou úniou (EEU), ktorá združuje Rusko, Kazachstan, Bielorusko, Arménsko a Kirgizsko. To môže poškodiť snahy balkánskej krajiny o vstup do Európskej únie (EÚ).Dohoda medzi Srbskom a EEU by sa mala podpísať 25. októbra, vyplýva zo stanoviska úradu srbského prezidenta Alexandara Vučiča zverejneného po jeho stretnutí s ruským veľvyslancom Alexandrom Bocanom-Charčenkom. Ruský veľvyslanec vo vyhlásení uviedol, že dohodamedzi Srbskom a EEU a umožní Srbsku prístup na trh so 180 miliónmi ľudí.Kandidátska krajina na vstup do EÚ musí zosúladiť svoju politiku s politikou Únie, vrátane uvalenia sankcií proti Rusku pre jeho operácie na Ukrajine. EÚ zostáva najväčším obchodným partnerom Srbska, keď hodnota vzájomného obchodu vlani dosiahla takmer 26 miliárd eur, čo je približne 8-násobok v porovnaní s obchodom so všetkými štátmi EEU.Srbsko už uzavrelo dohodu o voľnom obchode s najväčšími krajinami EEU - Ruskom, Kazachstanom a Bieloruskom. Nová dohoda ju len rozšíri na Arménsko a Kirgizsko.