Srbsko vráti Rusku sériu malieb od Nikolaja Rericha

Belehrad 18. októbra (TASR) - Srbsko vráti Rusku sedem majstrovských diel od slávneho ruského maliara Nikolaja Rericha výmenou za "stranu 166" z Miroslavovho evanjeliára, najstaršieho zachovaného srbského rukopisu v cyrilike. Výmena sa uskutoční koncom tohto roka, uviedol vo štvrtok v rozhovore pre tlačovú agentúru TASS srbský minister kultúry Vladan Vukosavljevič.Príslušnú dohodu podpíšu 20. októbra počas návštevy ruského premiéra Dmitrija Medvedeva v Belehrade. Otázka vrátenia "strany 166" do Srbska je predmetom rokovaní už niekoľko desaťročí. Osud siedmich Rerichových malieb bol neznámy od roku 1941 do marca 2017, keď ich korešpondent TASS-u objavil v Srbskom národnom múzeu (NMS) v Belehrade.Podľa tlačovej kancelárie ruskej vlády Medvedev navštívi srbskú metropolu 19.-20. októbra. Počas svojho pobytu sa zúčastní na oslavách 75. výročia oslobodenia Belehradu od nacistov. Medvedev naposledy zavítal do Belehradu v roku 2009, keď bol ruským prezidentom.Miroslavov evanjeliár vznikol okolo roku 1180. Ide o najstarší srbský manuskript písaný cyrilikou a je uchovávaný v NMS. Na kópiu tejto knihy skladajú slávnostný sľub srbskí prezidenti.Evanjeliár objavil v roku 1845 v gréckom kláštore Chilandar na hore Athos archimandrita Porfirij Uspenskij, pričom jednu stranu z knihy vytrhol a priniesol do Ruska. Evanjeliár sa vrátil do Srbska v roku 1896, keď kláštor navštívil srbský kráľ Alexander I. Obrenovič.