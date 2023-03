Srbský prezident Vučić a kosovský premiér Kurti sa dohodli na tom, ako zrealizujú plán normalizácie vzťahov oboch krajín

Praktické kroky

Kosovo v OSN

19.3.2023 (SITA.sk) - Lídri Srbska a Kosova sa predbežne dohodli na implementácii Európskou úniou podporovaného plánu normalizácie ich vzťahov. Oznámil to v sobotu šéf európskej diplomacie Josep Borrell , ktorý predsedal rokovaniam.Na tlačovej konferencii po takmer 12-hodinových rozhovoroch v severomacedónskom letovisku Ochrid Borrell novinárom povedal, že srbský prezident Aleksandar Vučić a kosovský premiér Albin Kurti „dosiahli dohodu, ako to realizovať".Srbsko a Kosovo sa minulý mesiac dohodli na texte jedenásťbodového plánu Európskej únie na normalizáciu vzťahov po vojne z rokov 1998 - 1999 a vyhlásení nezávislosti Kosova v roku 2008.„Cieľom dnes bolo dohodnúť sa na tom, ako implementovať dohodu akceptovanú na ostatnom stretnutí na vysokej úrovni," konštatoval Borrell. „Znamená to praktické kroky v otázke, čo treba urobiť, kedy, kým a ako," dodal.Plán EÚ vyzýva, aby obe krajiny udržiavali dobré susedské vzťahy a navzájom si uznávali oficiálne doklady a národné symboly.Ak sa zrealizuje, zabráni Belehradu v blokovaní snahy Kosova o členstvo v Organizácii Spojených národov a iných medzinárodných organizáciách.Dohoda, ktorú načrtli Francúzsko a Nemecko a podporujú ju USA, explicitne nevyzýva Srbsko a Kosovo na vzájomné uznanie sa.