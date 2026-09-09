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09. septembra 2026

Srbský prezident Vučić vyhlásil predčasné parlamentné voľby na 25. októbra


Tagy: Parlamentné voľby v Srbsku Predčasné voľby

Hlasovanie má podľa prezidenta pomôcť krajine prekonať politickú krízu vyvolanú dlhodobými študentskými protestmi. Srbsko usporiada 25. októbra predčasné parlamentné voľby, oznámil v utorok ...



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serbia_president_31161 676x451 9.9.2026 (SITA.sk) - Hlasovanie má podľa prezidenta pomôcť krajine prekonať politickú krízu vyvolanú dlhodobými študentskými protestmi.


Srbsko usporiada 25. októbra predčasné parlamentné voľby, oznámil v utorok prezident Aleksandar Vučić po mesiacoch tlaku protestného hnutia vedeného študentmi. V rozhovore pre štátnu televíziu RTS uviedol, že v stredu podpíše dekrét o rozpustení parlamentu a formálnom vyhlásení volieb.

„Voľby sa v Srbsku uskutočnia 25. októbra... Verím, že po voľbách sa konečne dostaneme z tejto krízy,“ povedal Vučić.

Krajinu od novembra 2024 zasahuje rozsiahle protestné hnutie, ktoré vyvolalo zrútenie prístrešku železničnej stanice v severosrbskom Novom Sade. Pri tragédii zahynulo 16 ľudí. Nešťastie vyvolalo hnev státisícov občanov, ktorí ho považujú za dôsledok korupcie v krajine rokujúcej o vstupe do Európskej únie.

Pôvodné požiadavky na transparentné vyšetrenie tragédie sa postupne zmenili na výzvy na predčasné voľby, ktorých usporiadanie Vučić opakovane sľuboval. Hoci protestné hnutie postupom času zrejme stratilo časť dynamiky, študenti oznámili, že vo voľbách postavia vlastnú kandidátnu listinu.

Päťdesiatšesťročný Vučić je pri moci ako premiér alebo prezident už viac ako desať rokov. Za prezidenta ho zvolili v roku 2017 a v roku 2022 získal ďalší päťročný mandát.

Vučić nedávno uviedol, že bezprostredne po formálnom vyhlásení parlamentných volieb odstúpi z funkcie, aby sa mohol zapojiť do kampane. Naznačil tým ambíciu vrátiť sa na post predsedu vlády.


Zdroj: SITA.sk - Srbský prezident Vučić vyhlásil predčasné parlamentné voľby na 25. októbra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parlamentné voľby v Srbsku Predčasné voľby
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