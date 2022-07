Srbský prezident Vučič sa vybral do chorvátskeho koncentračného tábora, krajina mu však vstup zamietla

Chorvátske úrady uviedli, že sa o plánovanej návšteve srbského prezidenta v tábore Jasenovac dozvedeli „neoficiálnymi kanálmi“.

Neprijateľná situácia

Pobúrenie v Srbsku

Ide o provokáciu

17.7.2022 (Webnoviny.sk) -Minister zahraničných vecí Gordan Grlič-Radman novinárom povedal, že skutočnosť, že chorvátska vláda nebola o návšteve formálne informovaná, je „neprijateľná“.„Ministerstvo zahraničných vecí by chcelo zdôrazniť, že pri plánovaní akejkoľvek návštevy zahraničných predstaviteľov by čas, charakter a program návštevy mali byť predmetom oficiálnej komunikácie a dohody oboch strán. Toto nebol výlet k moru. Prezident krajiny je chránená osoba,“ povedal Grlič-Radman.Rozhodnutie Chorvátska vyvolalo pobúrenie v susednom Srbsku, kde ho predstavitelia označili za „škandalózne“.Srbský minister vnútra Aleksandar Vulin povedal, že všetci chorvátski predstavitelia budú odteraz musieť ohlásiť akýkoľvek tranzit alebo návštevu Srbska a budú pod „osobitným režimom kontroly“.„Bolo to protieurópske a anticivilizačné rozhodnutie a brutálne porušenie slobody pohybu. Neviem, ako budú naše vzťahy vyzerať v budúcnosti. Vysiela to desivý odkaz,“ povedala srbská premiérka Ana Brnabičová pre provládnu televíziu Pink.V tábore Jasenovac počas brutálnych popráv v priebehu druhej svetovej vojny zahynuli desaťtisíce chorvátskych Srbov, Židov a Rómov.Záhreb obviňuje Srbsko, že túto otázku využíva na vnútornú politiku a odmieta sa zaoberať vlastnými prešľapmi vo vojne v 90. rokoch minulého storočia.„Považujeme to za provokáciu,“ poznamenal Grlič-Radman a dodal, že Vučičovu návštevu nepovažuje za „úprimnú“ a vôbec mu nešlo o uctenie si obetí.