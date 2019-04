Srí Lanka sa po útokoch obáva veľkých strát v cestovnom ruchu

Na snímke žena narieka pred márnicou v Kolombe na Srí Lanke 21. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kolombo 26. apríla (TASR) - Srí Lanka sa obáva, že v dôsledku teroristických útokov v kostoloch na Veľkonočnú nedeľu dôjde k poklesu tamojšieho cestovného ruchu až o 30 percent. To by predstavovalo v tomto roku stratu 1,5 miliardy dolárov. S odvolaním sa na srílanského ministra financií o tom informovala agentúra AFP.povedal novinárom minister financií Mongala Samaravíra.V dôsledku samovražedných útokov v kostoloch a hoteloch na Srí Lanke prišlo o život vyše 250 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia.Srílanská vláda pripísala veľkonočné útoky moslimsko-extrémistickej skupine Národné monoteistické hnutie (Džamáat at-tawhíd al-wataníja, NTJ). Medzitým sa k nim prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS), pričom zverejnila videozáznam, v ktorom vystupuje vodca NTJ Zahrán Haším. Ten bol podľa piatkového vyhlásenia srílanského prezidenta Maithrípála Siriséna usmrtený pri jednom zo spomínaných útokov, ktorého terčom bol hotel Šangri-La v meste Kolombo.