Srílanský prokurátor: Exšéfovia polície i obrany by mali byť súdení

Žena na archívnej snímke sa modlí za obete výbuchov počas troch minút ticha, ktorými sa začal deň štátneho smútku na Srí Lanke v meste Kolombo v utorok 23. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolombo 1. júla (TASR) - Niekdajší srílanský policajný šéf a bývalý námestník rezortu obrany by mali byť súdení za "závažné zločiny proti ľudskosti", ktorých sa dopustili, keď nezabránili bombovým útokom na kostoly a hotely, pri ktorých na Veľkonočnú nedeľu prišlo o život 258 ľudí. Povedal to v pondelok srílanský generálny prokurátor Dappula de Livera, ktorého citovala agentúra AFP.De Livera uviedol, že vtedajší generálny inšpektor srílanskej polície Púdžith Džajasundara a vtedajší námestník ministra obrany Hemasiri Fernando nedbali na varovania pred veľkonočnými útokmi, ktoré dostali v predstihu. Džajasundara bol po nich suspendovaný a poslaný na nútenú dovolenku, zatiaľ čo Fernando zo svojho postu po útokoch odstúpil.napísal De Livera v liste adresovanom úradujúcemu policajnému šéfovi Čandanovi Vikramaratnovi, ktorý na tejto pozícii Džajasundaru po jeho nútenom odchode nahradil.dodal.De Livera zároveň Vikramaratnovi nariadil, aby nahral výpovede oboch týchto mužov a bezodkladne ich predložil súdu. Povedal tiež, že prezidentská komisia, ktorá prípad vyšetrovala objavila "veľké pochybenia" v prípade Fernanda. Ten bol priamym podriadeným srílanskému prezidentovi Maithrípálovi Sirisénovi, ktorý zastáva aj funkciu ministra obrany.Srílanské úrady priznali, že z Indie dostali vopred varovania o hroziacich útokoch, ktoré mala plánovať miestna militantná skupina s názvom Národné monoteistické spoločenstvo (NTJ). Varovania však ignorovali, píše AFP.Pri koordinovaných útokoch na kostoly a hotely na Srí Lanke, ktoré spáchalo 21. apríla deväť samovražedných atentátnikov, zahynulo 258 ľudí vrátane mnohých detí a približne 45 cudzincov. V krajine odvtedy platí výnimočný stav, pričom miestnej tajnej službe SIS sa taktiež ušla kritika za to, že na varovania z Indie nereagovala. Nikoho zo SIS však v súvislosti s útokmi nevyšetrujú.