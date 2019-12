ŠRVŠ: Univerzity by mali dostať sľúbené financie na obnovu internátov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. decembra (TASR) – Väčšina univerzít dodnes nedostala sľúbené financie na rekonštrukciu internátov v plnej výške. Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) žiada, aby bol dodržaný sľub a financie určené na tento zámer univerzity dostali. TASR o tom informovala podpredsedníčka ŠRVŠ pre sociálne záležitosti Viktória Jakubovičová. Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pre TASR uviedol, že univerzity o finančné prostriedky určite neprídu.uviedla Jakubovičová. Kvôli meškajúcej príprave verejného obstarávania na najväčšom internátnom komplexe v Bratislave sa držia financie, ktoré by univerzita mohla využiť na iné práce.poznamenal Róbert Zsembera, ktorý bol v minulosti dočasne poverený riadením Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Podľa neho by vysokým školám viac pomohlo, ak by alokované prostriedky neboli viazané na špecifikovaný, konkrétny účel, ale na účel rekonštrukcie internátov v správe vysokých škôl všeobecne.Mnohí riaditelia vysokoškolských internátov avizovali, že majú zazmluvnené projekty už nad rámec poskytnutej dotácie a ďalšie projekty čakajú na finančnú garanciu. Nechápu, prečo sa financie zadržiavajú aj v prípadoch, kedy sú univerzity pripravené rekonštruovať. Jakubovičová dodala, že sa plánujú stretnúť s rektormi a kvestormi, aby spolu pripravili prehľad plánovaných rekonštrukcií.MŠVVaŠ uviedlo, že rezort 8. novembra požiadal Ministerstvo financií SR o navýšenie rozpočtu na dofinancovanie zostávajúcej časti finančných prostriedkov na internáty v sume 11,5 milióna eur pre vysoké školy, okrem UK.ozrejmil rezort školstva.Ako doplnilo ministerstvo, s rezortom financií komunikuje ohľadom navýšenia rozpočtu. Finančné prostriedky by malo ministerstvo poskytnúť do konca roka na základe analýz čerpania doteraz pridelených finančných prostriedkov.informovalo ministerstvo školstva. V tomto roku bolo podľa ministerstva školstva na rekonštrukciu internátov pridelených ďalších 7,4 milióna eur, teda spolu 27,4 milióna eur, z čoho ku koncu roka 2019 je predpoklad čerpania 21.818.792 eur, teda 80 percent. Zároveň MŠVVaŠ uviedlo, že univerzity o finančné prostriedky určite neprídu.