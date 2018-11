SSC Neapol uvažuje o angažovaní Lobotku, ale najskôr by musel odísť iný hráč

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

VIGO 22. novembra (WebNoviny.sk) - Taliansky futbalový vicešampión SSC Neapol sa možno opäť pokúsi získať slovenského defenzívneho stredopoliara Stanislava Lobotku zo španielskeho klubu Celta Vigo."Partenopei" sa o služby 23-ročného rodáka z Trenčína zaujímali už v lete, no vtedy k ničomu nedošlo. Podľa rozhlasovej stanice Radio Kiss Kiss teraz Neapolčania uvažujú o angažovaní Lobotku v prípade, že by spod Vezuva odišiel do AC Miláno guinejský záložník Amadou Diawara.