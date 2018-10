Štadión v Prievidzi zrekonštruujú za 1,23 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 31. októbra (TASR)- Futbalový stánok v Prievidzi čaká rekonštrukcia za 1,23 milióna eur. Práce, s ktorými dodávateľ začne v novembri po ukončení jesennej časti športovej sezóny, sa dotknú objektu starej tribúny. Po jej rekonštrukcii bude spĺňať štandardy štadióna UEFA, kategórie 2.Prípravné práce realizovala samospráva už počas tohto roka. "Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza odstránila tribúny na státie, s ktorými sa už v novom projekte neráta. Zabezpečila tiež opravu strešnej krytiny, do ktorej bolo investovaných ďalších 59.760 eur," informoval hovorca mesta Michal Ďureje.Projekt zahŕňa rekonštrukciu exteriérovej aj interiérovej časti objektu. "V exteriérovej časti budú na krytej tribúne vymenené všetky sedačky, podlahy jednotlivých výškových úrovní a vzniknú miesta pre novinárov a komentátorov. Na tribúne tiež bude vybudovaný nový velín. Nosná konštrukcia tribúny bude ošetrená opieskovaním a protikoróznym náterom," priblížil hovorca mesta.V projekte sa podľa neho ráta s prístupom na tribúnu zo strany od ihriska cez nové jednoramenné schodisko, ostatné schodiská zostávajú pôvodné, pričom bude vymenená ich nášľapná vrstva. "Podlahy na tribúne v pravej a ľavej časti nahradí podlaha z pororoštu. Podlaha v strednej časti tribúny bude z protišmykových kompozitných dosiek. Na tribúne budú osadené celoplastové sedačky, VIP sedadlá budú čalúnené. Sedadlá pre médiá budú sklopné a doplnené o písací stolík. Komentátorské boxy budú vybavené stolmi, ktoré majú bočné deliace protihlukové plexisklové steny," načrtol.Súčasťou rekonštrukcie interiérovej časti sú aj menšie búracie práce a zmeny dispozícií jednotlivých miestností. V interiéroch zrekonštruujú osvetlenie, elektroinštaláciu, vnútorné slaboprúdové rozvody, zdravotechniku, kanalizáciu, vodovod aj sanitu. "Rekonštrukcia zahŕňa aj obnovu obvodového plášťa štadióna - zateplenie, čím sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti budovy. V rámci prác budú zrealizované aj opatrenia súvisiace s vykurovacou sústavou a prípravou teplej vody. Vznikne vykurovací systém s troma vetvami a budú nainštalované nové vykurovacie telesá," doplnil Ďureje.S prácami začne dodávateľ, ktorým je prievidzská spoločnosť ROKO gips, v novembri. Prevádzku štadióna plánuje mesto obnoviť na jar tak, aby si klub musel prekladať len minimum zápasov."V tomto roku je viacero výročí, ktoré si pripomína Slovenská republika i mesto. Jedným z nich je aj 100 rokov futbalu v Prievidzi. To, že práve v tomto roku sa začne takáto veľká rekonštrukcia futbalového štadióna, je teda aj trochu symbolické," povedal Robert Šuník, prezident futbalového klubu FC Baník Prievidza. Klub podľa neho veľmi oceňuje investíciu, ktorá zásadne zmení priestory, kde vykonáva svoju športovú činnosť.Mesto malo možnosť futbalový stánok zrekonštruovať s príspevkom od štátu. Od projektu nakoniec po rozhodnutí mestských poslancov a po rokovaní so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) vlani v októbri upustilo. Rekonštrukcia by totiž podľa radnice bola podstatne finančne náročnejšia, ako sa predpokladalo. Pôvodne mala radnica do projektu vložiť 750.000 eur, po rokovaniach so SFZ o úprave nákladov mala rekonštrukcia stáť asi 2,7 milióna eur, z rozpočtu mesta by tak na štadión išli asi dva milióny.Na rekonštrukciu futbalového stánku malo dať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom SFZ 750.000 eur. Grant od rezortu školstva bol účelovo určený na dodanie tribún a sedadiel na štadióne, na základe zmluvy o dielo ich mala zabezpečiť, podobne ako pri iných štadiónoch, spoločnosť Sedasport, s. r. o., so sídlom v Myjave.