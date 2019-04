Stagnácia eura už zrejme končí, a to vďaka známkam ožívania ekonomiky

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 16. apríla (TASR) - Stagnácia eura od začiatku tohto roka sa už možno končí, keďže sa objavili náznaky oživenia hospodárskeho rastu v Európe.Euro v tomto roku kleslo oproti doláru a uviazlo v pásme 1,12 až 1,14 USD/EUR pre obavy z recesie v Nemecku a umiernenejpolitiky Európskej centrálnej banky (ECB). To podkopalo prognózy analytikov, ktorí na začiatku roka predpovedali, že spoločná mena si pripíše zisky, keď politici zrušia krízové stimuly.Podľa Themosa Fiotakisa, šéfa menovej stratégie banky UBS, analytici síce evidujú prístup ECB, ale zároveň si všímajú aj čoraz väčšie vyhliadky na oživenie rastu v Európe, a to je hnací motor eura. Očakáva, že údaje z regiónu, ako sú maloobchodné tržby a priemyselná produkcia, potvrdia jeho zotavovanie, a to zatieni ajprezidenta ECB Maria Draghiho.Švajčiarska banka predpovedá, že európska mena v najbližších mesiacoch dosiahne kurz 1,18 USD/EUR a do konca roka sa vyšplhá na 1,20 USD/EUR.V pondelok (15. 4.) sa euro predávalo za približne 1,13 USD. A od začiatku roka jeho kurz klesol o 1,4 %.Aj analytici Morgan Stanley sú rovnako optimistickí ako UBS. Prieskum inštitútu ZEW tento týždeň aj odhad indexu nákupných manažérov v eurozóne môžu podľa nich poskytnúť prvé náznaky, že zlepšenie v Číne sa už začína prelievať do výkonu Európy, povedal stratég banky Hans Redeker.skonštatoval Redeker.