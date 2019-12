Štajnoch po prehre s Nórmi: Mali sme na nich vybehnúť, nie naopak

Na archívnej snímke Martin Štajnoch. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Visp 13. decembra (TASR) - Scenár zápasu Slovensko - Nórsko (1:4) sa z pohľadu Slovákov vyvíjal úplne inak, ako si želali. Obranca Martin Štajnoch priznal, že Nórov mali Slováci dostať od úvodu pod tlak, no stal sa pravý opak. Slovenský obranca poukázal aj na ďalšie rozdiely v zápase, jedným z kľúčových bol nedostatok streľby.Nóri išli do vedenia už vo 4. minúte po hrúbke obrancu Patrika Kocha, v prvej tretine strelil Jonas Holös aj víťazný gól.priznal po zápase Štajnoch. Slovákom sa nedarilo dostať súpera pod tlak a to ani v početných výhodách.Na zlý začiatok duelu nemal podľa Štajnocha vplyv záver piatkového zápasu, v ktorom Slováci stratili zápas s olympijským výberom Ruska v tretej tretine.dodal Štajnoch.Jediný gól Slovákov zaznamenal Marcel Haščák.uviedol 32-ročný útočník.Strelec jediného gólu Slovenska sa tiež vyjadril k presilovým hrám, ktoré na turnaji zverencom Craiga Ramsayho nešli. V siedmich ani raz neskórovali./vyslaný redaktor TASR wr/