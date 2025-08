Stala sa najmocnejšou, no zdá sa, že ju ktosi prenasleduje. Mistborn 2 – Prameň vzostupu

Prameň vzostupu je inteligentné, napínavé a emočne nabité pokračovanie, ktoré posúva žáner fantasy o krok ďalej.

Mnohí sa po prvej knihe pýtali – čo teraz, keď naši hrdinovia vyhrali? V pokračovaní dostanú odpoveď.

Nemožné sa podarilo.

Tisícročie hrôzovlády Pána vládcu skončilo a muž, ktorý o sebe tvrdil, že je božským vtelením, bol porazený. Aj hrdinovia utrpeli ťažké straty, a náročná úloha vybudovať nový svet tak zostala na pleciach Kelsierovej chránenkyne a bývalej pouličnej zlodejky Vin.

Stala sa najmocnejšou zrodenou z hmly v celej krajine, ktorá vlastnou rukou skolila Pána vládcu, a tiež modlou nového náboženstva. Viac ako to ju však znepokojuje, že od smrti krutovládcu sa hmly začali správať zvláštne a zdá sa, že sa v nich pohybuje podivná prchavá bytosť, ktorá ju prenasleduje.

Vin musí čeliť mnohým najatým vrahom, a tak si svoje alomantické schopnosti udržiava vo forme, ale to je ten najmenší problém. Lutadel, najväčšie mesto bývalej ríše, potrebuje vedenie a Vin s ostatnými členmi Kelsierovej bandy revolucionárov sa musí naučiť nové praktické a politické zručnosti. Neuľahčuje im to ani skutočnosť, že mesto sa usilujú dobyť tri armády a po tajnej zásobe najvzácnejšieho a najmocnejšieho alomantického kovu niet ani stopy.

Obliehanie Lutadelu sa stupňuje, ale zdá sa, že prastará legenda ponúka záblesk nádeje – akýsi Prameň vzostupu. Nikto však nevie, kde ho hľadať, akú má moc a najmä či skutočne existuje.

Pozrite si exkluzívne VIDEO s autorom Brandonom Sandersonom:

Magický svet alomancie je v tomto diele ešte temnejší a politickejší. Nielenže sa ukazuje, že poraziť diktátora nestačí – treba vedieť, čo postaviť namiesto jeho systému. A keď sa objaví legenda o tajomnom Prameni vzostupu , opäť sa prebúdza otázka: bola to vôbec pravda?

Brandon Sanderson si dal záležať na psychológii postáv, aj budovaní magického sveta. Šikovne rozširuje alomantický systém a skúma dôsledky revolúcie. Má to svoju politickú rovinu, kde boj o moc nie je len súboj mečov, ale aj ideí, filozofií a viery.

Aj Mistborn dvojka má svoje tempo a napätie, k tomu politické intrigy, nečakané zvraty, takže ste neustále v napätí. Autor dokázal to, čo očakávame – aby pokračovanie, ďalší diel bolo minimálne rovnako dobré ako jednotka, prípadne ešte lepšie. Podarilo sa.

Z anglického originálu Mistborn, The Well of Ascension (A Dragonsteel Entertainment Book, USA, 2017) preložila Ivana Krekáňová.

Milan Buno, knižný publicista