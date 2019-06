Stále nie je jasné, kedy Boeingy 737 Max opäť začnú lietať

Na archívnej snímke technici kompletizujú nové lietadlo Boeing 737 Max 8. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. júna (TASR) - Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) necháva otvorené, kedy opäť povolí prevádzku Boeingov 737 Max. Uviedol, že nemá špecifický časový plán, kedy by sa tieto stroje mohli vrátiť do prevádzky. Globálne sú tieto lietadlá uzemnené od marca.Hovorca FAA Greg Martin povedal, že agentúra nemá "časový rozvrh", kedy opäť povolí prevádzku Boeingov 737 Max, a že týmto strojom dovolí lietať až vtedy, keď to bude bezpečné.Agentúra Bloomberg v stredu priniesla správu, že stroje 737 MAX sa do vzduchu vrátia do decembra. Ako zdroj uviedla vysokého predstaviteľa FAA.Boeing nereagoval na žiadosť o komentár a takisto nepredložil špecifický termín, kedy by sa tieto lietadlá mali vrátiť do prevádzky.Neočakáva sa, že by Boeing tento týždeň oficiálne predložil potrebnú softvérovú aktualizáciu FAA, ani že by zrealizoval certifikačný testovací let, ktorý je potrebný pred odovzdaním aktualizácie na schválenie, uviedli pre agentúru Reuters dva zdroje oboznámené so záležitosťou.Americká letecká spoločnosť American Airlines Group v nedeľu (9. 6.) predĺžila rušenie približne 115 letov denne do septembra, ktorých dôvodom je uzemnenie strojov 737 MAX.Letecké úrady po celom svete v marci zakázali prevádzku lietadiel tohto typu po dvoch tragických haváriách, ku ktorým došlo v priebehu piatich mesiacov.