Stále sa meniace podmienky plošného testovania komplikujú mestám situáciu, upozorňuje ZMOS

Mestá a obce majú veľa povinností

Samosprávy sa pýtajú, kto to zaplatí

Prednosť by mali mať starší

27.10.2020 (Webnoviny.sk) - Podmienky plošného testovania sa nemenia zo dňa na deň, ale z minúty na minútu. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) primátor mesta Šahy Štefan Gregor. Prípravy na celoplošné testovanie, ktoré sa má uskutočniť počas najbližších dvoch víkendov, by podľa neho boli jednoduchšie, ak by samosprávy dostávali jednoznačné a nemeniace sa podmienky.Podľa Gregora už teraz samosprávy počítajú s tým, že pri celoplošnom testovaní budú musieť mnohokrát improvizovať.„Mestá a obce musia zabezpečiť priestory, stoly, stoličky, odpadkové koše, lekárničky, dezinfekčné prostriedky, zálohovú mobilnú komunikáciu, informovať občanov, dobrovoľníkov či priebežnú dezinfekciu a následne po ukončení kompletnú dezinfekciu priestorov. Samozrejme, musia vykonávať aj dohľad nad priebehom testovania,“ povedal pre agentúru SITA Štefan Gregor.V mnohých samosprávach sa už podľa neho uskutočnila kontrola priestorov na testovanie za účasti silových zložiek aj zástupcu príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.Na úradoch sa zbierajú zoznamy administratívnych pracovníkov, do ktorých sa na výpomoc pri testovaní registrujú pracovníci úradov aj ostatných inštitúcií patriacich pod samosprávu a dobrovoľníci z radu občanov.Zdravotných pracovníkov evidujú silové zložky. Ak sa objaví záujemca o výpomoc pri odbere vzoriek, samosprávy ho smerujú na kompetentných. Na základe skúseností z pilotného testovania na Orave a v Bardejove vytvorila centrála ZMOS-u manuál, z ktorého môžu predstavitelia samospráv čerpať.„Zostávajú otázky ohľadom preplatenia vzniknutých nákladov samospráv, ktoré sú vynútené a zo zákona majú samosprávy právo na ich úhradu. Doteraz totiž nie sú uhradené ani náklady, ktoré sme mali v prvej vlne. Vyúčtovania sme odoslali, ale financie dodnes nedorazili,“ uzavrel Gregor.Združenie zároveň apeluje aj na ľudí, aby počas testovania dali prednosť hendikepovaným ľuďom, starším ľuďom či tehotným ženám a ich sprievodu. ZMOS to uviedol v tlačovej správe.„V tomto momente je ťažké predpokladať výšku záujmu obyvateľov o testovanie, avšak je zrejmé, že dvojdňový, mimoriadne náročný program je potrebné precízne nastaviť. V tejto súvislosti venovanie špeciálnej pozornosti dotknutým skupinám ľudí bude prejavom slušnosti, ľudskosti a spolupatričnosti, teda silných stránok každej komunity, ktorá tvorí naše mestá aj obce,“ povedal predseda ZMOS Branislav Tréger. Dať prednosť starším ľuďom, ľudom s hendikepom či tehotným ženám by pritom podľa ZMOS-u nemali len samotní ľudia, ale aj mestá, obce a široké organizačné tímy.