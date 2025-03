Staň sa súčasťou Vitamin Well Runners 2025 a vyhraj nezabudnuteľný bežecký zážitok!

Prečo sa zapojiť do Vitamin Well Runners 2025?

Ako sa môžeš prihlásiť?

Podmienky a termíny

O značke Vitamin Well

Bež, hydratuj sa a vyhraj!

11.3.2025 (SITA.sk) -Miluješ beh a chceš sa posunúť na novú úroveň? Potom by si rozhodne nemal prehliadnuť jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou! Tento rok máš opäť šancu zapojiť sa do elitného bežeckého tímu, získať profesionálnu podporu a vyhrať účasť na prestížnom maratóne Zurich San Sebastian v Španielsku s kompletným pokrytím cestovných nákladov, ubytovania a bežeckým štartovným.Vitamin Well nie je len o osviežení, ale aj o podpore aktívneho štýlu života. Preto vytvára exkluzívny globálny tím bežcov, ktorým poskytne komplexnú podporu na ceste k ich bežeckým cieľom. A najlepšie na tom je, žeAk sa dostaneš do tímu Vitamin Well Runners 2025, čaká ťa:* Pitný režim Vitamin Well na mesačnej báze do konca roka 2025* Exkluzívne oblečenie Vitamin Well* Pozvánky na komunitné eventy a inšpirácia počas sezóny* Letenky, ubytovanie a štartovné poplatky na maratón Zurich San Sebastian v Španielsku* Fotenie s profesionálnym fotografomNavyše, získaš nezabudnuteľné zážitky, možnosť vymieňať si skúsenosti, tipy a motiváciu s ostatnými bežcami a budeš môcť hrdo reprezentovať Slovensko na medzinárodnej scéne.Zapojenie sa je jednoduché! Stačí vyplniť registračný formulár na https://www.vitaminwell.com/runners/ a si v hre. Nezabudni, že čas je limitovaný a len vybraní šťastlivci získajú svoju šancu stať sa súčasťou tímu.Aby si sa mohol zapojiť, odporúčame prečítať si kompletné podmienky súťaže , kde nájdeš všetky potrebné informácie. Nezabudni, že prihlášky sa uzatvárajú v určenom termíne – takže ak chceš využiť šancu, nezmeškaj ju! Registrácia do kampane Vitamin Well Runners 2025 prebiehaje popredná značka funkčných nápojov, ktorá vznikla vo Švédsku. Zameriava sa na kvalitné ingrediencie, optimálnu hydratáciu a podporu zdravého životného štýlu. Všetky jej nápoje obsahujú dôkladne vybrané vitamíny a minerály, ktoré pomáhajú udržiavať telo v rovnováhe. Okrem toho Vitamin Well aktívne podporuje komunitu bežcov a zdravý životný štýl po celom svete.Nezáleží na tom, či si začiatočník alebo skúsený bežec – ak máš v srdci lásku k behu, Vitamin Well Runners 2025 je pre teba tou správnou voľbou. Nechaj sa inšpirovať, posuň svoje limity a zaži bežecký sen na vlastnej koži!Informačný servis