Stančík: Ďalšie voľby rozhodnú, či nás Fico s Pellegrinim dostanú na východ

22.4.2022 - Ďalšie parlamentné voľby budú o tom, či vyhrá na Slovensku demokracia alebo nás Fico Pellegrinim dostanú na východ. Tvrdí to poslanec NR SR Andrej Stančík (OĽaNO). Očakávať od Petra Pellegriniho (Hlas-SD) principiálny a hodnotový postoj je podľa neho zbytočné.Opozícia sa navyše v postoji k vojne na Ukrajine a pomoci utečencom odhalila a demaskovala. Pomoc Ukrajine je podľa Stančíka našou morálnou povinnosťou. Informoval o tom Ivan Kotúček z mediálneho tímu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti v tlačovej správe.„Ak by Fico, Pellegrini a Uhrík boli agentmi Kremľa, nekonali by inak,“ uviedol Stančík. Medzi šéfom strany Hlas-SD Smer-SD je podľa neho rozdiel v rovine estetiky. Po tom, čo Peter Pellegrini slúžil Smeru a stál pri ňom pri všetkých veľkých kauzách, je naivné očakávať, že bude iný.Faktom však podľa neho je, že napriek tomu, že Pellegrini odišiel zo Smeru, hodnoty strany Smer-SD ho neopustili. Smer-SD Stančíka v postojoch k vojne na Ukrajine neprekvapil. „Je to momentálne strana Ľuboša Blahu, ktorý udáva smer Smeru,“ skonštatoval Stančík s tým, že ide o smer na východ a Rusko.