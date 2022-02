Standing ovation na premiére opery Čert a Káča

28.2.2022 (Webnoviny.sk) - Opera Slovenského národného divadla uviedla počas víkendu premiéru opery. V mimoriadne emotívnom ovzduší zaznela na úvod predstavení v podaní operného zboru SND Ukrajinská hymna na znak podpory a solidarity s trpiacim ukrajinským národom.Opera Antonína Dvořáka sa vracia na našu prvú opernú scénu po vyše štyridsiatich rokoch. V koncepcii mladej režisérky Zuzany Fischer je plná dynamiky, vzruchu, pohybu i morálneho posolstva. "Opera prináša v hudbe veľa farieb, na javisku veľa akcie a mnoho krásy," stručne charakterizuje svoju opernú inscenáciu Zuzana Fischer.Pútavú opernú inscenáciu rodinného typu si po premiérach môžete pozrieťAntonín Dvořák, ktorého poznáme predovšetkým ako výnimočného symfonika, túžil prezentovať svoju tvorbu aj na divadelnej scéne. Dve najznámejšie operyskomponoval po návrate z Ameriky. Ako mimoriadne uznávaný a oceňovaný autor veľkých symfonických opusov vrátane deviatej symfónie "Novosvetskej", sa s entuziazmom pustil do spracovania rozprávkových námetov.Príbeh o Čertovi a Káči vychádza z ľudovej rozprávky Boženy Němcovej. Je o drzom, nebojácnom, roztomilo rozbláznenom dievčati, ktoré túži, aby ju niekto poriadne v tanci povykrúcal, a napokon, aby sa dobre vydala... Kvôli tomu by šla i do pekla! Stane sa. Toto peklo však nie je dantovsky démonickým a čerti nevyvolávajú hrôzu, práve naopak. Opera bola po prvý raz uvedená v Národnom divadle v Prahe v roku 1899.Je to jediný optimistický námet, ktorý Dvořák v opere zhudobnil. Nebol by to však skladateľ jeho kvalít, keby zhudobnil len jednoducho priamočiary dej. Z tohto poznania vychádza aj režisérka Zuzana Fischer: jednu dejovú líniu tvorí Káča, ktorá sa dostane s čertom aj do pekla, ak ju bude chcieť, lebo jej najväčšou chybu je, že nemá majetok; druhú líniu by sme mohli pripísať Kňažnej a Jirkovi, ktorý reprezentuje prostý ľud a na záver, pod šľachetnou podmienkou, zachráni pred peklom Kňažnu a tým aj dedinčanov.. práve na túto líniu s morálnym a etickým odkazom kladie režisérka Zuzana Fischer väčší dôraz. "Každá rozprávka je veľká metafora, snažíme sa aj v tejto téme nájsť symboly a prienik s realitu," objasnila na tlačovej besede.Opera má tri dejstvá, z ktorých každé sa odohráva v inom prostredí - v krčme, v pekle a na zámku. Hudba je svieža, má švih a mnoho farieb. "Je to skvele napísaná partitúra, ktorá priam provokuje k šťavnatému hraniu. Dvořák bol majstrom inštrumentácie a jeho dielo je veľmi invenčné," uviedol na tlačovke dirigent Branko Ladič. Hudba vychádza z ľudovosti, vykresľuje prostredie, charakterizuje postavy, na dedinskej zábave ponúka valčík, polku, v pekle strhujúci tanec čertov a vo "vznešenom" prostredí polonézu, ktorá sa na koncertných pódiách uvádza aj ako samostatná skladba.Opernú inscenáciu Čert a Káča pripravil v SND mladý tvorivý tím. Hudobne naštudoval, premiéry dirigoval. Režisérkaprizvala k spolupráci, autora scény a kostýmov. Autormi svetelného dizajnu sú. Divákov upútajú výkony parkúristov, tanečníkov a akrobatov v choreografiíHlavé postavy na premiérach v alternáciách stvárnili: Monika Fabianová ako Káče, Jirkom boli, Kňažnou, čertom Marbueloma LucifermiInformačný servis