Standupisti dostali v bratislavskom V-klube stopku, Lužina hovorí o cenzúre

3.6.2025 (SITA.sk) - V bratislavskom V-klube dostali standupisti stopku. Informáciu priniesol Denník N. Predmetný priestor sa nachádza v budove Národného osvetového centra (NOC). Podľa informácií, ktoré Denník N zverejnil, mal pokyn prísť od poverenej riaditeľky centa Evy Smolíkovej (NOC vedie od 20. mája tohto roka, deň predtým bol odvolaný dovtedajší riaditeľ Erik Kriššák - pozn. SITA).Smolíková podľa medializovaných informácií oznámila produkcii, že vystúpenia stan-up komikov z formátov Bratislavský kaviár či Silné reči nie sú „hodné ich priestorov“.„Čo viac povedať... Ďakujeme Denníku N a V-klubu za reklamu. To sme si snáď ani nezaslúžili,“ napísal Bratislavský kaviár následne na Facebooku. Avizoval tiež, že bratislavské podujatia sa presunú do priestorov Kácečka.„Darebáctvo sa podarilo, a tak teda ideme do hodne väčších priestorov, ktoré sú nás hodnejšie. Bude vhodné, ak prídete aj vy. Tešíme sa na vás,“ uviedol v tejto súvislosti na Instagrame.Bratislavský kaviár je glosátorská šou, ktorú uvádzajú Matej Moško a Jakub Lužina. Lužina sa na sociálnej sieti tiež vyjadril k stopke vo V-klube. „Ďakujeme vám za promo, tetuša, a vidíme sa v novom priestore s našimi fanúšikmi. A vy si užite vašu cenzúru. Určite vám to dlho vydrží,“ uviedol.„Neviem ako pani nová riaditeľka uvažovala o nehodnosti Bratislavského kaviáru, ale ak dôvodom bolo, že si robíme srandu z koalície, tak je to slabšie, pretože opozícia tam dostáva rovnako. Jedine, že ten, čo je pri moci, je viac na očiach,“ napísal ďalší z komikov, známy pod menom Joe Trendy, vlastným menom Teodor First.Agentúra SITA požiadala Národné osvetové centrum o stanovisko.