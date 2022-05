Stanice metra v Kyjeve budú mať nové názvy, mesto ich chce „odrusifikovať“

Úrady v ukrajinskej metropoly Kyjiv plánujú premenovať niekoľko staníc tamojšieho metra . Ako referuje spravodajský web BBC, hlavné mesto Ukrajiny chce takto „

“ svoju dopravnú sieť.

11.5.2022 (Webnoviny.sk) -odrusifikovaťAko uviedli kyjivské úrady, približne 170-tisíc ľudí sa zapojilo do online hlasovania, v ktorom obyvatelia vyberali nové názvy pre niektoré stanice so sovietskymi konotáciami. Mestskí poslanci sa pri najbližšej príležitosti budú zaoberať formalizáciou týchto zmien.Kyjivčania rozhodli, že stanica Námestie Leva Tolského by sa mala volať po ukrajinskom spisovateľovi Vasylovi Stusovi, stanicu Minská by mali premenovať na Varšavská či stanicu Hrdinov Dnepra na Hrdinov Ukrajiny.Občania Kyjiva taktiež uvítali, že mesto odstránilo sochu zo sovietskej éry pripomínajúcu „priateľstvo“ medzi Ukrajincami a Rusmi.