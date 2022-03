Stanovisko OZ Skutočné obete k nezáujmu prezidentky, predsedu parlamentu a premiéra o spoločnú minútu ticha a vyhlásenie štátneho smútku za vyše 22 000 zosnulých obetí pandémie Covid 19

Lenka Straková,

stratila mamu

(zakladateľka OZ SKUTOČNÉ OBETE)

Lucia Ďurajková,

stratila mamu

(zakladateľka OZ SKUTOČNÉ OBETE)









Anton Skupeň,



stratil manželku





Vladimír Lehocký,



stratil priateľku









Peter Straka,



stratil svokru





Ladislav Smaženka,



stratil mamu









Anna Schlentcová,



stratila mamu





Anna Sikorjakova



stratila brata









Daniela Strenk



stratila mamičku a bratranca





Jana Šošková



stratila otca









Ľudmila Palečková,



stratila manžela





Bibiána Kušnierová,



stratila otca









Kristina Vincová,



stratila mamu

Monika Maljačková,

stratila ocina, tetu, sesternicu, dvoch manželov sesterníc









Darina Siváková,



stratila manžela





Jarmila Karšková,



stratila ocka a dieťa









Zuzana Mullerová,



stratila manžela





Zuzana Bognárová,



stratila otca









Veronika Lukáčová,



stratila manžela





Ľubomíra Lukáčová,



stratila otca









Viera Lehocká,



stratila manžela





Oľga Rusnáková,



stratila manžela









Miroslava Fuchs,



stratila otca





Ivana Kratochvílová,



stratila otca









Mária Baltesová,



stratila mamu





Jana Zemeniková,



stratila mamu









Lívia Gyarmaty,



stratila mamu





Mariana Klimova,



stratila manžela









Katarína Skirkaničová,



stratila mamu





Táňa Melušová,



stratila dcéru









Valéria Szárazová,



stratila manžela





Silvia Veselá,



stratila mamu









Lucia Sokoliová,



stratila mamu a otca





Jana Macková,



stratila manžela









Simona Sitárová,



stratila otca





Zuzana Kondrlíková,



stratila mamu









Lenka Wimmer,



stratila mamu





Veronika Silva Maljačková,



stratila otca, tetu, sesternicu



a ďalších zo širšej rodiny









Denisa Didiová,



stratila brata a otca





Renáta Štofková,



stratila otca









Kvetka Peričková,



stratila otca





Marcela Dítětová,



stratila mamku









Janka Bodžárová,



stratila manžela





Richard Rúsek,



stratil otca









Andrea Rúsková,



stratila manžela





Ingrid Ješkova,



stratila manžela a otca









Katarína Valigurová,



stratila otca





Ingrid Harisová,



stratila mamu









Eva Lukácsová Gáspárová



stratila mamu





Stanislava Stankova,



stratila otca a babičku









Lívia Teplická,



stratila manžela





Kamila Ulmanová,



stratila otca









Roman Kavulič,



stratil mamu a otca





Tatiana Maximová,



stratila mamu









Monika Žifčáková,



stratila otca





Katarína Chrabačková,



stratila manžela









Dominika Pacáková,



stratila otca





Marcela Mičková,



stratila otca









Alexandra Peacock Meier,



stratila mamu





Silvia Šipošová,



stratila otca









Patricia Nemčeková,



stratila brata





Zuzana Hanzlová,



stratila otca









Jana Miklósová,



stratila otca a mamu





Milota Tamerová,



stratila manžela









Rebeka Tancošová,



stratila starú mamu





Daniela Morávková,



stratila otca a mamu









Alica Ševčíková,



stratila manžela





Petra Kocureková,



stratila otca









Mária Kotrecová,



stratila otca





Katarína Rostasová,



stratila priateľa a troch švagrov









Annamária Gálová,



stratila mamu





Marianna Kováčová,



stratila otca









Viktória Galajdová,



stratila mamu





Vera Zemeniková,



stratila mamu









Silvia Lecáková,



stratila mamu





Patrícia Gomolová,



stratila starú mamu a svokra









Stanislava Káčerová,



stratila otca





Ingrid Ohurniaková,



stratila otca









Veronika Bačova,



stratila mamu a otca





Alena Dušková



stratila mamu









Dana Šottová,



stratila otca





Martin Dobranský



stratil dedka









Jana Šárkánová



stratila brata





Marianna Harmanová



stratila mamu









Lenka Csunyocsková,



stratila otca





Kristína Polakovičová



stratila manžela









Daniela Butkovičová



stratila sestru, švagrinú, priateľku, kamaráta





Lucia Žatková



stratila otca









Katarina Treszová



stratila manžela





Katarína Markulíková



stratila otca









Michal Milan Šimonič



stratil mamu a starého otca





Lukáš Sollár



stratil otca









Beata Poliaková



stratila otca





Jana Žigová



stratila otca a mamu









Marta Manova



stratila manžela





Iveta Kartusoffová,



stratila otca a starého otca









Katarína Šípková Mozolová



stratila manžela





Peter Hruška,



stratil otca









Alena Liptáková,



stratila otca





Richard Petrech,



stratil mamu a starého otca









Milan Pavlík,



stratil otca





Lenka Sollárová,



stratila manžela









Adriana Matejčeková,



stratila mamu





Martin Pavlík,



stratil otca









Nikola Kerekeš,



stratila starého otca





Dagmar Janotová



stratila mamu









Jana Morávková,



stratila starého otca





Jana Zámečníková,



stratila mamu







5.3.2022 (Webnoviny.sk) - V nedeľu 6. marca si pripomenieme smutné výročie – presne v tento deň pred dvomi rokmi, 6. marca 2020, sme na Slovensku zaznamenali prvý potvrdený prípad Covid-19. Uplynuli dva roky a bilancia pandémie je tragická – vyše 22-tisíc zosnulých "na" a "s" Covid-19, desaťtisíce trúchliacich rodín, desaťtisíce chorých preživších, ale s ťažkými trvalými zdravotnými následkami, státisíce psychicky traumatizovaných i ekonomicky zruinovaných ľudí...Z tohto dôvodu sme sa 23.2.2022 Otvoreným listom obrátili na troch najvyšších ústavných činiteľov. Prosili sme ich o vyhlásenie štátneho smútku na deň 6. marec 2022 s celonárodnou minútou ticha za všetky obete pandémie Covid-19. Patríme k najpostihnutejším krajinám na svete. Sme bytostne presvedčení, že zosnulí, ktorých je už viac ako 22 000, si zaslúžia takýto spoločný celonárodný prejav úcty a sústrasti vychádzajúci od najvyšších predstaviteľov.Bratislava 23.2.2022Otvorený listPrezidentke SR, Predsedovi Národnej rady SR, Predsedovi vlády SRVážená pani prezidentka Zuzana Čaputová,Vážený pán predseda parlamentu Boris Kollár,Vážený pán premiér Eduard Heger,Sme občianske združenie Skutočné obete, ktoré spája pozostalých po obetiach koronavírusu. Obraciame sa na Vás so žiadosťou o vyhlásenie štátneho smútku dňa 6. 3. 2022 s celonárodnou minútou ticha za obete pandémie Covid-19. Sme presvedčení, že naši blízki zosnulí, ktorých je už viac ako 21 000, si zaslúžia spoločný celonárodný prejav úcty vychádzajúci od najvyšších predstaviteľov, teda od Vás.Pred dvoma rokmi, 6. marca 2020, sme na Slovensku zaznamenali prvý potvrdený prípad ochorenia Covid-19. Blížiace sa druhé výročie tejto udalosti pripomína, že nám chýba dôstojné vyjadrenie úcty k obetiam a sústrasti pozostalým. Tragédia, ktorú prežívame, nemá v histórii našej krajiny obdobu. Patríme medzi najzasiahnutejšie krajiny na svete, koronavírus pripravil o život tisícky obyvateľov a navždy tak fatálne poznačil a traumatizoval množstvo rodín na celom Slovensku.Covid-19 je na Slovensku už dva roky, no naša bolestivá strata je večná. Za každým číslom v štatistike je skutočný človek, skutočná obeť, nehľadiac na to, či boli starí alebo mladí, nehľadiac na to, či boli očkovaní alebo neočkovaní, všetci si zaslúžia náš spoločný rešpekt a súcit, lebo v bolesti a smrti sme si všetci rovní.V tento deň, 6. marca, sa stíšme, zastavme polarizáciu spoločnosti a Vy, traja najvyšší ústavní činitelia, prosíme, vyjadrite ľútosť nad ich smrťou oficiálnou spoločnou štátnou minútou ticha a štátnym smútkom.Informačný servis