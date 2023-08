Stanovská o titule z MSJ v C1: Doposiaľ najväčší úspech v živote

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Soňa Stanovská považuje svetový titul z MSJ za svoj doposiaľ najväčší úspech v kariére. V Krakove vybojovala zlato v C1, v kategórii do 23 rokov a získala tak svoj vôbec prvý individuálny titul na vrcholovom podujatí.





Už v semifinále obsadila Stanovská druhé miesto a do najlepšej desiatky postúpila ako jediná Slovenka. Vo finále išli spolu so striebornou Češkou Terezou Keneblovou a Evy Leibfarthovou z USA vlastnú ligu - trojicu delilo necelých osem desatín sekundy a zvyšok štartového poľa zaostal za víťazkou o vyše šesť. Stanovská bola navyše jednou z troch pretekárok bez chyby a už na vode vedela, že predvádza kvalitný výkon."Vedela som, že jazda bola takmer dokonalá, až na jedno malé zaváhanie. Tam som stratila 2 desatiny alebo pol sekundy. V cieli trvá tak minútu, kým sa človek upokojí a chytí sa brehu a keď som sa pozrela, Leibfarthová už mala dve sekundy penalizáciu," povedala 23-ročná Slovenka na utorňajšej tlačovej konferencii v Bratislave. Na konte už mala v kategórii do 23 rokov individuálne striebro v K1 z MEJ 2021 v Solkane a ako juniorka vybojovala ďalšie tri a jeden bronz v kajaku i kanoe. Úspech z Poľska teda radí jednoznačne najvyššie: "Určite to bol najväčší úspech v mojej doterajšej kariére. Je to aj zadosťučinenie, keďže to boli posledné preteky v tejto kategórii."

Pre Stanovskú i jej trénera a otca Miroslava to bolo taktiež zadosťučinenie za júlové MEJ v Čunove. Tam slovenská "obojživelníčka" nezvládla nabitý program a na domácej vode neukoristila individuálnu medailu. "Samotnú finálovú jazdu som prežíval veľmi emotívne, vnútorne som bol presvedčený, že Soňa má výbornú formu a že to môže zvládnuť. Ostatné pretekárky som nesledoval, ale videl som, že Soňa to ma v rukách. Jazdu som nevnímal objektívne, musel som si ju pozrieť dodatočne. V cieli vo mne vypukla eufória radosti," opísal svoje pocity Miroslav Stanovský, držiteľ striebra v K1 z ME 1996 v Augsburgu.



Na svetovom šampionáte v Poľsku štartovala Slovenka vo všetkých troch disciplínach. Podobne nabitý program mala aj v júli na domácich MEJ. "V Čunove bolo strašne teplo. Navyše to trvalo štyri dni a získali sme aj medaily v hliadke, čo bolo vyčerpávajúce po emocionálnej stránke. V sobotu som sa pred individuálnymi súťažami vôbec necítila dobre. Toto bolo zas náročné po inej stránke - udržať sa v dobrej forme šesť dní," opísala Stanovská pre TASR. "Program v Krakove nám vyhovoval viac. Ja som si až po časovke kajak krosu uvedomil, že toho bolo zrejme veľa. Trocha ma to mrzelo, ale taký je šport," dodal k téme Stanovský.



Ďalším dôležitým podujatím sú pre ňu septembrové majstrovstvá sveta, kde slalomári zabojujú o účasť na OH 2024 v Paríži. O konečnej nominácii rozhodnú výsledky v jednotlivých disciplínach na MS, ME a finále Svetového pohára vo francúzskom Vaires-sur-Marne (5.10.-8.10.). "V nominácii nie sme favoriti, to si uvedomujeme. Tento úspech z MSJ však môže Soňu namotivovať a pomôcť jej k lepšiemu výsledku," povedal Stanovský.