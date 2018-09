Stanovská postupuje do finále v Riu

Na snímke Soňa Stanovská Foto: TASR Foto: TASR

Výsledky semifinále:



C1 ženy:

1. Bethan Forrowová (V. Brit.) 114,20 (0)

2. Jessica Foxová (Austr.) 116,55 (6)

3. Ana Satilová (Braz.) 117,98 (4)

...

7. Soňa STANOVSKÁ 123,24 (2)

nepostúpili

22. Simona MACEKOVÁ 135,03 (0)

26. Monika ŠKÁCHOVÁ 183,81 (50)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rio de Janeiro 29. septembra (TASR) – Slovenská singlkanoistka Soňa Stanovská postúpila na majstrovstvách sveta v slalome na divokej vode v brazílskom Riu de Janeiro do nedeľného finále. Skončila na 7. mieste a za najrýchlejšou Britkou Betha Forrowou zaostala o 9,04 sekundy.Ďalšie dve slovenské singlistky budú v desaťčlennom nedeľnom finále chýbať, Simona Maceková sa zaradila na 22. miesto (+20,83) a Monika Škáchová na 26.(+69,61).Slovenky zvládli kvalifikáciu bez väčších problémov hneď v 1. jazde, no v semifinále na novej náročnejšej trati museli pridať, aby sa zmestili do desiatky postupujúcich do finále. Škáchová medzi 24 bránkami zapracovala v úvode, vracala sa však do 13. bránky a odvtedy sa dosť trápila. Nakoniec minula 22. bránku a 50 trestných sekúnd jej znemožnilo pomýšľať na finálovú účasť.Maceková najviac stratila na 3. protiprúdnej bránke, keď ju prúd strhol dole, na konci sa vracala do 21. bránky a výsledny čas si výrazne znehodnotila. Najlepšie pádlovala zo Sloveniek Stanovská, aj keď si hneď na prvej bránke priťažila dvoma trestnými sekundami. Zaradila sa na 3. priebežnú priečku a s napätím sledovala, či jej čas 123,24 bude stačiť na postup.Pre viaceré singlistky bola trať príliš náročná, reťazili chyby a v konečnom poradí Stanovská na postupovom mieste, so zhodným časom ako Nemka Stöcklinová, zostala.zhodnotila svoj výkon Stanovská.