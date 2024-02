Stará kauza útoku na policajného vyšetrovateľa sa stále neuzavrela, súd chce vypočuť znalca z odboru zdravotníctva

Návrh rekonštrukcie skutku

Miroslav M. bol v minulosti v Českej republike odsúdený za vydieranie podnikateľov na 10 rokov väzenia. České orgány ho následne vydali do SR, kde si trest odpykával. Krajský súd v Trenčíne v auguste 2020 rozhodol o jeho podmienečnom prepustení, čo neskôr potvrdil aj Najvyšší súd SR . Dokopy bol Miroslav M. deväťkrát súdne trestaný, väčšina odsúdení je však zahladených.

1.2.2024 (SITA.sk) - Kauza útoku na policajného vyšetrovateľa, v ktorej čelí obžalobe údajný bývalý príslušník považského podsvetia Miroslav M. stále nie je uzavretá. Mestský súd Bratislava I napriek tomu, že bol na štvrtkovom naplánovaný prednes záverečných rečí pojednávanie v tomto prípade odročil na neurčito, keďže chce vypočuť znalca z odboru zdravotníctva.Opis skutku zo strany poškodeného a obžalovaného sa totiž rozchádzajú a výpoveď poškodeného je podľa predsedu senátu Michala Valenta vo veci jediným priamym dôkazom.„Môže to byť tak, ako uvádza obžalovaný, môže to byť tak, ako uvádza poškodený," povedal Valent. Samotný Miroslav M. štvrtok po prečítaní listinných dôkazov súdu navrhol rekonštrukciu skutku a opätovný výsluch poškodeného. „Tak, ako ho opísal objektívne nie je možné skutok spáchať," uviedol obžalovaný Miroslav M.Naposledy súd v tejto veci odročil pojednávanie na neurčito v januári 2022. Potreboval totiž zistiť výsledok odvolacieho konania v prípade poškodzovania cudzej veci, v ktorom Miroslav M. čelil obžalobe na Okresnom súde v Trenčíne V tejto veci nakoniec Krajský súd v Trenčíne v septembri 2022 zamietol odvolanie obžalovaného a potvrdil mu súhrnný trest 11 a pol roka väzenia. Dôvodom odročenia bolo aj to, že sa prokuratúra mala vyjadriť k návrhu obžalovaného, aby vo veci údajného útoku na verejného činiteľa bolo zastavené konanie.Miroslav M., ktorý bol v minulosti považovaný za príslušníka považského podsvetia, čelí obžalobe za útok na verejného činiteľa. Skutok sa podľa obžaloby stal ešte v roku 2009 v Ústave na výkon väzby v Bratislave, kde mal údajne napadnúť vyšetrovateľa. Prípadom sa na Mestskom súde Bratislava I zaoberá už tretí zákonný sudca.