Stará Ľubovňa očakáva vysokú účasť na pohrebe troch dievčat, mesto upozorňuje na obmedzenia dopravy (foto+video)

Krízová linka pomoci

Biskup sa stretol s rodinami dievčat

Posledná rozlúčka

9.4.2024 (SITA.sk) - Mesto Stará Ľubovňa sa pripravuje na stredajšiu poslednú rozlúčku s tragicky zosnulými dievčatami, na ktorej sa očakáva vysoká účasť. Z tohto dôvodu bude parkovanie na všetkých mestských parkoviskách a v parkovacom dome Ľubovnianskej nemocnice bezplatné. Informovala o tom samospráva na svojej internetovej stránke. Medzi obeťami bola aj dcéra primátora mesta Ľuboša Tomka Obyvateľov, ktorí svoje autá parkujú na Mierovej ulici v okolí Gréckokatolíckeho chrámu Matky ustavičnej pomoci, kde sa rozlúčka uskutoční, žiada o ich preparkovanie najneskôr v stredu do 8:00. Využiť môžu napríklad veľkokapacitné parkovisko pri Zimnom štadióne na Tehelnej ulici či pred okresným úradom na Námestí gen. Štefánika, ako aj iné.Mesto tiež prosí účastníkov rozlúčky, aby na presun z chrámu na nový cintorín prednostne využili peší smútočný sprievod. Parkovanie pri cintoríne je zabezpečené pre najbližšiu rodinu a organizačné zložky. Ostatní účastní môžu využiť plochu v blízkosti cintorína, ale aj vpravo na začiatku cesty k cintorínu či pred odbočkou na cintorín.Od tragickej nehody na Spiši sú s rodinami mladých ľudí, ktorí boli obeťami nehody autobusu, aj krízové intervenčné tímy z Prešova a Košíc z občianskeho združenia IPčko . Ako informovali na sociálnej sieti, v pondelok poskytovali psychologickú podporu a pomoc aj deťom, spolužiakom a spolužiačkám týchto mladých ľudí.„Následky nehody vidia aj naši kolegovia a kolegyne na krízových linkách. Celý víkend sa na nás na chate, maili aj cez telefonickú linku obracajú ľudia a mladí z miesta nehody a prichádzajú si po pomoc,“ uviedlo združenie, ktoré poskytuje pomoc na krízovej linke 0800 500 333.Za zabezpečenie profesionálnej odbornej psychologickej podpory pre spolužiakov zosnulých dievčat sa vedeniu a zamestnancom cirkevného gymnázia v Starej Ľubovni poďakoval aj spišský biskup František Trstenský „Sobotňajšia tragédia zasiahla rôzne osoby. Dnes som sa osobne stretol so šoférom autobusu a jeho najbližšou rodinou. Ťažko znášajú celú situáciu. Prosím o modlitby aj za neho,“ napísal v pondelok na sociálnej sieti.Ešte v deň tragédie sa stretol aj s otcami dievčat, ktoré prišli o život priamo v Spišskom Podhradí. Neskôr sa stretol aj s rodičmi a príbuznými ďalšej z dievčat, ktoré zahynulo po prevoze do nemocnice.„Je to bolestivá strata, ale pretkaná kresťanskou nádejou. Všetkých prosím o modlitby za zosnulé dievčatá, ale tiež za všetkých zasiahnutých tragédiou,“ dodal biskup.Posledná rozlúčka sa uskutoční v stredu dopoludnia o 10:00 v Chráme Matky ustavičnej pomoci pri Kláštore redemptoristov v Starej Ľubovni. Archijerejskú svätú liturgiu budú sláviť prešovský arcibiskup a metropolita Jonáš, spišský diecézny biskup František Trstenský a emeritný torontský biskup Marián Andrej Pacák . Nasledovať budú pohrebné obrady na Novom cintoríne v Starej Ľubovni.Okrem troch obetí si tragédia pri Spišskej Kapitule v sobotu vyžiadala siedmich zranených. Išlo o účastníkov diecézneho stretnutia mládeže s biskupom, ktoré sa malo konať na Spišskej Kapitule. Prihlásilo sa naň približne 1 600 mladých, v dôsledku udalostí ho zrušili. Príčiny a okolnosti tragédie, keď sa autobus pohol a zrazil skupinu mladých, polícia naďalej vyšetruje. V prípade začala trestné stíhanie