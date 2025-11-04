|
04. novembra 2025
Stará Ľubovňa príde o financie zo štátneho rozpočtu, bola vyradená zo zoznamu prioritných okresov
Vyradenie okresu Stará Ľubovňa zo zoznamu prioritných považuje primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko za chybu. Nemyslí si, že ...
4.11.2025 (SITA.sk) - Vyradenie okresu Stará Ľubovňa zo zoznamu prioritných považuje primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko za chybu. Nemyslí si, že daný okres je viac ekonomicky rozvinutý ako napríklad susedné okresy Kežmarok, Bardejov a Sabinov.
Ako ďalej uviedol na sociálnej sieti, vyradením okres stráca nielen možnosť čerpať regionálny príspevok, ale znižujú sa aj šance pri získavaní externých zdrojov zo štátneho rozpočtu. Pripomenul, že žiadateľ zaradený do zoznamu prioritných okresov má bodové zvýhodnenie.
Okres Stará Ľubovňa bol zo zoznamu takzvaných prioritných okresov, ktorý po novom nahrádza doterajšie najmenej rozvinuté okresy, vyradený od novembra tohto roku. V pondelok o tom informoval Okresný úrad v Starej Ľubovni.
Vyplýva to zo zoznamu, ktorý na svojej internetovej stránke zverejnilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Samotný regionálny príspevok podľa okresného úradu v uplynulých rokoch pomohol mnohým obciam, podnikateľom a občianskym združeniam pri realizácii rôznych projektov.
„Pre náš okres to znamená stratu dôležitého nástroja regionálneho rozvoja, ktorý prispieval k zlepšeniu infraštruktúry, podpore zamestnanosti a komunitného života,“ konštatoval úrad.
Ešte v januári tohto roka poukázal na pozitívny vývoj nezamestnanosti v Staroľubovnianskom okrese premiér Robert Fico počas výjazdového rokovania vlády na Zamagurí. Pripomenul, že kým v minulosti bola miera nezamestnanosti na úrovni 12,5 percenta, v januári 2025 predstavovala 4,2 percenta, čo bola v tom čase historicky najnižšia nezamestnanosť.
MIRRI vlani avizovalo nové pravidlá, ktoré zohľadnia širší rozvoj regiónov. Cieľom je zamerať sa na viaceré ukazovatele, nielen na mieru nezamestnanosti, ktorý je podľa rezortu nedostatočný.
Hodnotenie regionálneho rozvoja na Slovensku je podľa ministerstva investícií potrebné rozšíriť o ďalšie relevantné oblasti, ako napríklad demografické trendy či prístup k základným verejným službám, ktoré majú zásadný vplyv na podobu a kvalitu života v regiónoch.
Nový zákon o podpore prioritných okresov podpísal prezident Peter Pellegrini ešte začiatkom októbra tohto roka. Podľa neho, okrem iného, pojem najmenej rozvinuté okresy nahrádzajú prioritné okresy.
Zdroj: SITA.sk - Stará Ľubovňa príde o financie zo štátneho rozpočtu, bola vyradená zo zoznamu prioritných okresov © SITA Všetky práva vyhradené.
