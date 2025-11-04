Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 4.11.2025
 24hod.sk    Z domova

04. novembra 2025

Stará Ľubovňa príde o financie zo štátneho rozpočtu, bola vyradená zo zoznamu prioritných okresov


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Najmenej rozvinuté okresy Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Primátor Starej Ľubovne Štátny rozpočet

Vyradenie okresu Stará Ľubovňa zo zoznamu prioritných považuje primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko za chybu. Nemyslí si, že ...



gettyimages 120066035 676x451 4.11.2025 (SITA.sk) - Vyradenie okresu Stará Ľubovňa zo zoznamu prioritných považuje primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko za chybu. Nemyslí si, že daný okres je viac ekonomicky rozvinutý ako napríklad susedné okresy Kežmarok, Bardejov a Sabinov.


Ako ďalej uviedol na sociálnej sieti, vyradením okres stráca nielen možnosť čerpať regionálny príspevok, ale znižujú sa aj šance pri získavaní externých zdrojov zo štátneho rozpočtu. Pripomenul, že žiadateľ zaradený do zoznamu prioritných okresov má bodové zvýhodnenie.

Strata nástroja pre regionálny rozvoj


Okres Stará Ľubovňa bol zo zoznamu takzvaných prioritných okresov, ktorý po novom nahrádza doterajšie najmenej rozvinuté okresy, vyradený od novembra tohto roku. V pondelok o tom informoval Okresný úrad v Starej Ľubovni.

Vyplýva to zo zoznamu, ktorý na svojej internetovej stránke zverejnilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Samotný regionálny príspevok podľa okresného úradu v uplynulých rokoch pomohol mnohým obciam, podnikateľom a občianskym združeniam pri realizácii rôznych projektov.

„Pre náš okres to znamená stratu dôležitého nástroja regionálneho rozvoja, ktorý prispieval k zlepšeniu infraštruktúry, podpore zamestnanosti a komunitného života,“ konštatoval úrad.

Nové pravidlá MIRRI


Ešte v januári tohto roka poukázal na pozitívny vývoj nezamestnanosti v Staroľubovnianskom okrese premiér Robert Fico počas výjazdového rokovania vlády na Zamagurí. Pripomenul, že kým v minulosti bola miera nezamestnanosti na úrovni 12,5 percenta, v januári 2025 predstavovala 4,2 percenta, čo bola v tom čase historicky najnižšia nezamestnanosť.

MIRRI vlani avizovalo nové pravidlá, ktoré zohľadnia širší rozvoj regiónov. Cieľom je zamerať sa na viaceré ukazovatele, nielen na mieru nezamestnanosti, ktorý je podľa rezortu nedostatočný.

Hodnotenie regionálneho rozvoja


Hodnotenie regionálneho rozvoja na Slovensku je podľa ministerstva investícií potrebné rozšíriť o ďalšie relevantné oblasti, ako napríklad demografické trendy či prístup k základným verejným službám, ktoré majú zásadný vplyv na podobu a kvalitu života v regiónoch.

Nový zákon o podpore prioritných okresov podpísal prezident Peter Pellegrini ešte začiatkom októbra tohto roka. Podľa neho, okrem iného, pojem najmenej rozvinuté okresy nahrádzajú prioritné okresy.


Zdroj: SITA.sk - Stará Ľubovňa príde o financie zo štátneho rozpočtu, bola vyradená zo zoznamu prioritných okresov © SITA Všetky práva vyhradené.

